Outfielder Austin Jackson makes Indians’ Opening Day roster

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0NPVFRTREFMRSwgQXJpejogVmV0ZXJhbiBvdXRmaWVsZGVyIEF1c3RpbiBKYWNrc29uIHdp
bGwgYmUgYnJlYWtpbmcgY2FtcCB3aXRoIHRoZSBJbmRpYW5zLiA8L3A+PHA+VGhlIGNsdWIgb24g
U3VuZGF5IGluZm9ybWVkIEphY2tzb24sIGluIGNhbXAgb24gYSBtaW5vci1sZWFndWUgY29udHJh
Y3QsIHRoYXQgaGUgd291bGQgYmUgbWFraW5nIHRoZSBPcGVuaW5nIERheSByb3N0ZXIuIEphY2tz
b24gd2FzIHNpZ25lZCBpbiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uIHRvIGEgbG93LXJpc2sgZGVhbCB3b3J0aCAk
MS41IG1pbGxpb24gdGhhdCBhbHNvIGluY2x1ZGVzIHVwIHRvICQ0IG1pbGxpb24gaW4gaW5jZW50
aXZlcy4gSGlzIGluY2x1c2lvbiBvbiB0aGUgNDAtbWFuIHJvc3RlciB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBh
biBpc3N1ZSB3aXRoIFJ1bGUgNSBwaWNrIEhvYnkgTWlsbmVyIGJlaW5nIG9mZmVyZWQgYmFjayB0
byB0aGUgUGhpbGFkZWxwaGlhIFBoaWxsaWVzIGFuZCBDb2R5IEFuZGVyc29uIHNsYXRlZCBmb3Ig
VG9tbXkgSm9obiBzdXJnZXJ5IG9uIE1vbmRheS4gPC9wPjxwPkphY2tzb24sIDMwLCBoYWQgYW4g
b3B0LW91dCBjbGF1c2UgaW4gaGlzIGNvbnRyYWN0IHRoYXQgY291bGQgaGF2ZSBnb25lIGludG8g
ZWZmZWN0IG9uIFN1bmRheSBoYWQgaGUgbm90IGJlZW4gaW4gdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IE9w
ZW5pbmcgRGF5IHBsYW5zLiBDb21pbmcgb2ZmIG9mIGxlZnQga25lZSBzdXJnZXJ5LCBKYWNrc29u
IGhhZCBoaXQgLjM3NSB3aXRoIG9uZSBob21lIHJ1biBhbmQgZml2ZSBkb3VibGVzIHRoaXMgc3By
aW5nIGVudGVyaW5nIFN1bmRheSYjODIxNztzIGdhbWUuIDwvcD48cD5KYWNrc29uIHdhcyBkZWxh
eWVkIGEgYml0IHRoaXMgc3ByaW5nIGR1ZSB0byBoaXMgcmVoYWIgZnJvbSBzdXJnZXJ5IGFuZCBo
YXNuJiM4MjE3O3QgYmVlbiB0ZXN0ZWQgdG9vIG11Y2ggaW4gY2VudGVyIGZpZWxkIGluIENhY3R1
cyBMZWFndWUgcGxheS4gQnV0IHRoZSBJbmRpYW5zIGhhdmUgbGlrZWQgaG93IGhlJiM4MjE3O3Mg
YmVlbiBtb3ZpbmcgYXJvdW5kIGFuZCBjYW4gcmVseSBvbiBoaXMgdHJhY2sgcmVjb3JkIGFzIGEg
bGVhZ3VlIHZldGVyYW4uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aG91Z2h0IGhlIGRpZCBhIHJlYWxseSBn
b29kIGpvYiBvZiBnZXR0aW5nIGhpbXNlbGYgcmVhZHkgYW5kIHRoZW4gYmVpbmcgcHJlcGFyZWQs
IGJ1dCB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRvIG92ZXJ3aGVsbSBoaW0sJiM4MjIxOyBJbmRpYW5z
IG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCBJIHRoaW5rIGhlIGlzIGdv
aW5nIHRvIGJlIGEgdmVyeSBnb29kIGNvbXBsZW1lbnRhcnkgcGxheWVyLiBIZSBrbm93cyBob3cg
dG8gcGxheSBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBhIGdvb2QgdmV0ZXJhbi4gJiM4MjMwOyBZb3Ugd2F0Y2gg
aGltIG1vdmUgYXJvdW5kIGFuZCBoZSYjODIxNztzIG1vdmluZyBmaW5lLiBIZSBtYXkgbm90IGJl
IGFzIGZhc3QgYXMgaGUgdXNlZCB0byBiZS4gVGhhdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1lYW4gaGUmIzgy
MTc7cyBub3QgZ29pbmcgdG8gYmUgYSBnb29kIG91dGZpZWxkZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSYj
ODIxNztsbCBiZSBhZGRlZCB0byB0aGUgb3V0ZmllbGQgbWl4IGFsb25nIHdpdGgsIHdoZW4gaGVh
bHRoeSwgTWljaGFlbCBCcmFudGxleSwgTG9ubmllIENoaXNlbmhhbGwsIEJyYW5kb24gR3V5ZXIg
YW5kIFR5bGVyIE5hcXVpbi4gSmFja3NvbiYjODIxNztzIHNlbGVjdGlvbiB0byB0aGUgbWFqb3It
bGVhZ3VlIHJvc3RlciBiZWdpbnMgdG8gY2xlYXIgdXAgdGhlIE9wZW5pbmcgRGF5IG91dGZpZWxk
IHBpY3R1cmUsIGJ1dCB0aGVyZSYjODIxNztzIHN0aWxsIG11Y2ggZm9yIHRoZSBJbmRpYW5zIHRv
IGZpZ3VyZSBvdXQgYmVmb3JlIEFwcmlsIDMuIDwvcD48cD5OYW1lbHksIHRob3NlIHF1ZXN0aW9u
cyByZXZvbHZlIGFyb3VuZCB0aGUgaGVhbHRoIG9mIEJyYW50bGV5IGFuZCBDaGlzZW5oYWxsLiBC
cmFudGxleSBpcyBzdGlsbCB3b3JraW5nIGhpcyB3YXkgYmFjayBmcm9tIGJpY2VwcyB0ZW5vZGVz
aXMgc3VyZ2VyeSBsYXN0IEF1Z3VzdC4gSGUmIzgyMTc7cyBzdGFydGVkIHBsYXlpbmcgYmFjay10
by1iYWNrIGdhbWVzLCBhbiBpbXBvcnRhbnQgc3RlcCBpbiBoaXMgcmVoYWIsIGJ1dCB0aGUgSW5k
aWFucyBzdGlsbCBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgY2xlYXIgcGljdHVyZSBhcyB0byBob3cgaGlz
IHNob3VsZGVyIHdpbGwgcmVzcG9uZCB0byBleHRlbmRlZCBwZXJpb2RzIG9mIGdhbWUgc3BlZWQu
IDwvcD48cD5DaGlzZW5oYWxsIGNyYXNoZWQgaW50byBhIHdhbGwgb24gRnJpZGF5IGFuZCBoYXMg
YSBtaWxkIHNwcmFpbiBvZiB0aGUgQUMgam9pbnQgaW4gaGlzIHJpZ2h0IHNob3VsZGVyLiBGcmFu
Y29uYSBzYWlkIENoaXNlbmhhbGwgd2FzICYjODIyMDttdWNoIGltcHJvdmVkJiM4MjIxOyBvbiBT
dW5kYXkuIEhlJiM4MjE3O2xsIGJlIHJlLWV2YWx1YXRlZCB3aXRoaW4gdGhlIG5leHQgZGF5IG9y
IHR3by4gQm90aCBwbGF5ZXJzJiM4MjE3OyBzdGF0dXNlcyBmb3IgdGhlIGJlZ2lubmluZyBvZiB0
aGUgc2Vhc29uIGFyZSBzdGlsbCB1bmtub3duLiA8L3A+PHA+VGhlaXIgaGVhbHRoIHdpbGwgbGlr
ZWx5IGRldGVybWluZSB3aGVyZSBBYnJhaGFtIEFsbW9udGUgb3BlbnMgdGhlIHNlYXNvbi4gQWxt
b250ZSBoYXMgaGFkIGEgcG9zaXRpdmUgc3ByaW5nLCBoaXR0aW5nIC4zOTAgd2l0aCB0d28gaG9t
ZSBydW5zLCB0aHJlZSBkb3VibGVzLCAxMCBSQkkgYW5kIHNldmVuIHN0b2xlbiBiYXNlcyBlbnRl
cmluZyBTdW5kYXkuIEhlIGhhcyBhbiBvcHRpb24gcmVtYWluaW5nLCBzbyB0aGUgSW5kaWFucyBh
cmVuJiM4MjE3O3QgaW4gZGFuZ2VyIG9mIGV4cG9zaW5nIGhpbSB0byB3YWl2ZXJzLiA8L3A+PHA+
SWYgYm90aCBCcmFudGxleSBhbmQgQ2hpc2VuaGFsbCBhcmUgdW5hYmxlIHRvIGJlIHJlYWR5IGJ5
IHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgdGhlIHNlYXNvbiwgdGhhdCB3b3VsZCBsZWFkIHRvIGEgbnVtYmVy
IG9mIHBvc3NpYmxlIHJvc3RlciBjb25maWd1cmF0aW9ucyBvbiB0b3Agb2YgQWxtb250ZSYjODIx
NztzIGluY2x1c2lvbiBhcyB0aGUgZm91cnRoIG91dGZpZWxkZXIuIEpvc2UgUmFtaXJleiBjb3Vs
ZCBzdGFydCBhdCB0aGlyZCBiYXNlLCBzZWNvbmQgYmFzZSBvciBldmVuIGxlZnQgZmllbGQsIHRo
b3VnaCBoaXMgcmVtYWluaW5nIGluIHRoZSBpbmZpZWxkIGlzIG1vcmUgbGlrZWx5LiBZYW5keSBE
aWF6LCBHaW92YW5ueSBVcnNoZWxhLCBFcmlrIEdvbnphbGV6IGFuZCBNaWNoYWVsIE1hcnRpbmV6
IHdvdWxkIHRoZW4gYmUgdGhlIGdyb3VwIGxlZnQgdG8gZmlsbCBvdXQgZWl0aGVyIHRoZSBpbmZp
ZWxkICYjODIxMjsgcGVyaGFwcyB0aGlyZCBiYXNlLCB3aXRoIFJhbWlyZXogbW92aW5nIHRvIHNl
Y29uZCBiYXNlIHRvIGNvdmVyIGZvciBKYXNvbiBLaXBuaXMmIzgyMTc7IGFic2VuY2UgZHVlIHRv
IHNob3VsZGVyIGluZmxhbW1hdGlvbiAmIzgyMTI7IGFuZCB0aGUgYmVuY2guPC9wPjxwPlJ5YW4g
TGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5k
aWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVy
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.