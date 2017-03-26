All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Outfielder Austin Jackson makes Indians’ Opening Day roster

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 26, 2017 - 08:23 PM | Updated: March 27, 2017 - 07:15 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians center fielder Austin Jackson, right, slides safely into third base after tagging up at second base as umpire Toby Basner, left, looks on during the first inning of a spring training baseball game against the Oakland Athletics Thursday, March 16, 2017, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe30cut_01 Ross D. Franklin - AP
Indians outfielder Lonnie Chisenhall to open season on DL; Abraham Almonte to make Opening Day roster

Goodyear, Ariz.: Indians outfielder Lonnie Chisenhall will start the season on the 10-day disabled list, opening the door for Abraham Almonte to make the Opening Day roster.

cavs30cut_04
As Cavaliers face ‘wake-up call’ during adversities of March, Kyrie Irving vows to do more to lead them
tnotes30cut
Indians notebook: Indians still working out lineup; Carlos Santana could hit leadoff to begin season
bsider30cut_4
Sashi Brown says Browns to ‘stay aggressive’ in pursuit of QB, listen to offers for No. 1 pick but would feel good about staying put
bnotes30cut
Browns notebook: Coach Hue Jackson challenges Corey Coleman to become lead receiver: ‘He’s now seen as the guy’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next