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Outfielder Austin Jackson makes Indians’ Opening Day roster

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 26, 2017 - 08:23 PM | Updated: March 27, 2017 - 07:15 AM
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Cleveland Indians center fielder Austin Jackson, right, slides safely into third base after tagging up at second base as umpire Toby Basner, left, looks on during the first inning of a spring training baseball game against the Oakland Athletics Thursday, March 16, 2017, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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