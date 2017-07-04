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Padres 1, Indians 0

Padres 1, Indians 0: Corey Kluber makes history in loss

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 4, 2017 - 10:36 PM | Updated: July 5, 2017 - 10:25 AM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor tags out San Diego Padres' Erick Aybar at second base in the fifth inning of a game, Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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