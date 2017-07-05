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Padres 6, Indians 2

Padres 6, Indians 2: Offensive woes continue at home in loss to Padres

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 5, 2017 - 10:42 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:41 PM
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San Diego Padres' Erick Aybar scores as Cleveland Indians catcher Roberto Perez waits for the ball in the fourth inning of a game, Wednesday in Cleveland. Aybar scored on an RBI-single hit by Carlos Asuaje. (AP Photo/Tony Dejak)

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