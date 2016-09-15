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Party at Napoli’s: How an $8 shirt with iron-on letters became the Indians’ rallying cry

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 15, 2016 - 03:57 PM | Updated: September 16, 2016 - 11:28 AM
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Nate Crowe of Streetsboro, who made the original Party at Napoli's t-shirt, holds up a sign in the right field stands known as The Corner as Mike Napoli comes up to bat on on Sept. 7 at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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