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Progressive Field ranks high for stadium experience

Beacon Journal staff report

Published: January 19, 2017 - 08:49 AM | Updated: January 19, 2017 - 10:54 AM
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In this file photo, fireworks explode over the outfield after the Cleveland Indians and Tampa Bay Rays were introduced for their AL wild-card baseball game. (AP Photo/Mark Duncan)


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