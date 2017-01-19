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Progressive Field ranks highly for stadium experience

Beacon Journal staff report

Published: January 19, 2017 - 08:49 AM
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A Cleveland Indians fan watches batting practice before Game 7 of the World Series against the Chicago Cubs Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Charlie Riedel)


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