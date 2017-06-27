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RANGERS 2, INDIANS 1

Rangers 2, Indians 1: Cody Allen gives up game-winning home run to Adrian Beltre with two outs in ninth

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 27, 2017 - 10:19 PM | Updated: June 28, 2017 - 07:04 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Mike Clevinger delivers in the first inning against the Texas Rangers, Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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