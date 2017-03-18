Rangers 8, Indians 4; Indians 4, Royals 4: Indians lose, tie in split squad games

PHA+SW5kaWFucyBzdGFydGVycyBNaWtlIENsZXZlbmdlciBhbmQgU2hhd24gTW9yaW1hbmRvIGhh
ZCBkaXN0aW5jdGx5IGRpZmZlcmVudCBvdXRpbmdzIFNhdHVyZGF5IGluIHNwbGl0IHNxdWFkIGdh
bWVzIGluIFN1cnByaXNlLCBBcml6LjwvcD48cD5DbGV2ZW5nZXIgd2Fsa2VkIGZvdXIgYW5kIHN1
cnJlbmRlcmVkIHRocmVlIHJ1bnMgZGVzcGl0ZSBhbGxvd2luZyBqdXN0IG9uZSBoaXQgaW4gMSYj
ODUzMTsgaW5uaW5ncyBpbiBhbiA4LTQgbG9zcyB0byB0aGUgVGV4YXMgUmFuZ2Vycy48L3A+PHA+
Q2hyaXMgQ29sYWJlbGxvIGhhZCB0d28gaGl0cyBmb3IgdGhlIEluZGlhbnMsIHdobyBvdXQtaGl0
IHRoZSBSYW5nZXJzIDktOC48L3A+PHA+UmFuZ2VycyBzdGFydGVyIERpbGxvbiBHZWUgZ2F2ZSB1
cCB0aHJlZSBydW5zIG9uIHNpeCBoaXRzIGFuZCB0d28gd2Fsa3MgaW4gMyYjODUzMTsgaW5uaW5n
cy48L3A+PHA+TW9yaW1hbmRvIGFsbG93ZWQgb25lIHJ1biBvbiB0aHJlZSBoaXRzIHdpdGggdGhy
ZWUgc3RyaWtlb3V0cyBpbiB0aHJlZSBpbm5pbmdzIGluIGEgNC00IHRpZSB3aXRoIHRoZSBLYW5z
YXMgQ2l0eSBSb3lhbHMuPC9wPjxwPlRvZGQgSGFua2lucyAoaG9tZSBydW4pIGFuZCBSb25ueSBS
b2RyaWd1ZXogZWFjaCBoYWQgdHdvIGhpdHMgZm9yIHRoZSBJbmRpYW5zLiBSaWNoaWUgU2hhZmZl
ciBhbHNvIGhvbWVyZWQuPC9wPjxwPlJveWFscyBzdGFydGVyIFRyYXZpcyBXb29kIGdhdmUgdXAg
dHdvIHJ1bnMgb24gZml2ZSBoaXRzIGFuZCBhIHdhbGssIHN0cmlraW5nIG91dCBmb3VyIGluIGZp
dmUgaW5uaW5ncy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.