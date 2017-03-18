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Spring training: Rangers 8, Indians 4; Indians 4, Royals 4

Rangers 8, Indians 4; Indians 4, Royals 4: Indians lose, tie in split squad games

Staff report

Published: March 18, 2017 - 09:36 PM

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