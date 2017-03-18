Rangers 8, Indians 4; Indians 4, Royals 4: Indians lose, tie in split squad games

PHA+SW5kaWFucyBzdGFydGVycyBNaWtlIENsZXZpbmdlciBhbmQgU2hhd24gTW9yaW1hbmRvIGhh
ZCBkaXN0aW5jdGx5IGRpZmZlcmVudCBvdXRpbmdzIFNhdHVyZGF5IGluIHNwbGl0IHNxdWFkIGdh
bWVzIGluIFN1cnByaXNlLCBBcml6LjwvcD48cD5DbGV2aW5nZXIgd2Fsa2VkIGZvdXIgYW5kIHN1
cnJlbmRlcmVkIHRocmVlIHJ1bnMgZGVzcGl0ZSBhbGxvd2luZyBqdXN0IG9uZSBoaXQgaW4gMSYj
ODUzMTsgaW5uaW5ncyBpbiBhbiA4LTQgbG9zcyB0byB0aGUgVGV4YXMgUmFuZ2Vycy48L3A+PHA+
Q2hyaXMgQ29sYWJlbGxvIGhhZCB0d28gaGl0cyBmb3IgdGhlIEluZGlhbnMsIHdobyBvdXRoaXQg
dGhlIFJhbmdlcnMgOS04LjwvcD48cD5SYW5nZXJzIHN0YXJ0ZXIgRGlsbG9uIEdlZSBnYXZlIHVw
IHRocmVlIHJ1bnMgb24gc2l4IGhpdHMgYW5kIHR3byB3YWxrcyBpbiAzJiM4NTMxOyBpbm5pbmdz
LjwvcD48cD5Nb3JpbWFuZG8gYWxsb3dlZCBvbmUgcnVuIG9uIHRocmVlIGhpdHMgd2l0aCB0aHJl
ZSBzdHJpa2VvdXRzIGluIHRocmVlIGlubmluZ3MgaW4gYSA0LTQgdGllIHdpdGggdGhlIEthbnNh
cyBDaXR5IFJveWFscy48L3A+PHA+VG9kZCBIYW5raW5zIChob21lIHJ1bikgYW5kIFJvbm55IFJv
ZHJpZ3VleiBlYWNoIGhhZCB0d28gaGl0cyBmb3IgdGhlIEluZGlhbnMuIFJpY2hpZSBTaGFmZmVy
IGFsc28gaG9tZXJlZC48L3A+PHA+Um95YWxzIHN0YXJ0ZXIgVHJhdmlzIFdvb2QgZ2F2ZSB1cCB0
d28gcnVucyBvbiBmaXZlIGhpdHMgYW5kIGEgd2Fsaywgc3RyaWtpbmcgb3V0IGZvdXIgaW4gZml2
ZSBpbm5pbmdzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.