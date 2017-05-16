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Rays 6, Indians 4: Four home runs doom Danny Salazar in loss

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 16, 2017 - 09:43 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar, left, waits for Tampa Bay Rays' Corey Dickerson to run the bases after Dickerson hit a solo home run in the third inning Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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