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Rays 6, Indians 4

Rays 6, Indians 4: Four home runs doom Danny Salazar in loss

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 16, 2017 - 09:43 PM | Updated: May 17, 2017 - 06:54 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar, left, waits for Tampa Bay Rays' Corey Dickerson to run the bases after Dickerson hit a solo home run in the third inning Tuesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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