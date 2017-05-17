All CATEGORIES
☰ Menu

Rays 7, Indians 4

Rays 7, Indians 4: Starting rotation woes continue in loss to Rays; Bradley Zimmer hits first major-league homer

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 17, 2017 - 07:15 PM | Updated: May 18, 2017 - 09:05 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Bradley Zimmer slides safely into home plate as Tampa Bay Rays catcher Jesus Sucre can't hold onto the ball in the third inning Wednesday in Cleveland. Zimmer scored on Jason Kipnis's single. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

marla19cut_03 Charles Krupa - AP
Marla Ridenour: Historic 30-point night from LeBron James and Kevin Love epitome of what Cavaliers sought in Timberwolves deal - 7:51 PM

BOSTON: For one night, the Cavaliers witnessed the height of their hopes.

tribe19web
Indians’ Francisco Lindor is going to keep bunting, no matter what some critics say: ‘That’s part of my game’
cavs18web
Cavaliers 117, Celtics 104: LeBron James’ dazzling scoring streaks continue in dominant performance
tribe18cut_01
Rays 7, Indians 4: Starting rotation woes continue in loss to Rays; Bradley Zimmer hits first major-league homer
High school softball / Hoban 11, Tallmadge 1: Laney Jones powers Knights to Division II district championship victory
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next