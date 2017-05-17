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Rays 7, Indians 4

Rays 7, Indians 4: Starting rotation woes continue in loss to Rays; Bradley Zimmer hits first major-league homer

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 17, 2017 - 07:15 PM | Updated: May 18, 2017 - 09:05 AM
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Cleveland Indians' Bradley Zimmer slides safely into home plate as Tampa Bay Rays catcher Jesus Sucre can't hold onto the ball in the third inning Wednesday in Cleveland. Zimmer scored on Jason Kipnis's single. (AP Photo/Tony Dejak)

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