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RED SOX 6, INDIANS 2

Red Sox 6, Indians 2: Rafael Dever’s four hits back Doug Fister as Red Sox beat Indians

By Ken Powtak
Associated Press

Published: July 31, 2017 - 10:30 PM | Updated: August 1, 2017 - 03:34 PM
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Cleveland Indians' Bradley Zimmerman watches the flight of his two-run home run off Boston Red Sox starting pitcher Doug Fister during the eighth inning of a game at Fenway Park, Monday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)


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