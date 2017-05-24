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Reds 4, Indians 3

Reds 4, Indians 3: Reds score twice in ninth to hand closer Cody Allen and Indians a rare late defeat

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 24, 2017 - 11:36 PM | Updated: May 25, 2017 - 11:50 AM
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Cleveland Indians' Carlos Santana looks up after hitting a two-run home run off Cincinnati Reds starting pitcher Lisalverto Bonilla in the third inning Wednesday in Cleveland. Michael Brantley scored on the play. (AP Photo/Tony Dejak)

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