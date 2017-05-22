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Reds 5, Indians 1

Reds 5, Indians 1: Scott Feldman, Scott Schebler power Reds over Indians

By Joe Kay
Associated Press

Published: May 22, 2017 - 10:37 PM
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Cleveland Indians' Jason Kipnis (left) runs the bases after hitting a solo home run off Cincinnati Reds starting pitcher Scott Feldman (37) in the sixth inning of a game, Monday in Cincinnati. (AP Photo/John Minchillo)


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