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Spring training:  Rockies 16, Indians 7

Rockies 16, Indians 7: Carlos Carrasco, Andrew Miller, Boone Logan hit hard in loss to Rockies

Staff and wire reports

Published: March 3, 2017 - 07:16 PM
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Cleveland Indians' Carlos Santana breaks his bat on a swing against the Colorado Rockies during the first inning of a spring training game Friday in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


 

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