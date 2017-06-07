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Rockies 8, Indians 1

Rockies 8, Indians 1: Kyle Freeland helps Rockies beat Indians for 4th consecutive win

By Brent W. New
Associated Press

Published: June 7, 2017 - 07:48 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer (center) waits to be pulled from the mound with shortstop Francisco Lindor (left) and catcher Roberto Perez after Bauer gave up a two-run double to Colorado Rockies' Charlie Blackmon during the fourth inning Wednesday in Denver. Colorado won 8-1. (AP Photo/David Zalubowski)


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