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Royals 12, Indians 5

Royals 12, Indians 5: Jason Hammel solid as Royals hammer Carlos Carrasco, Indians

By Dave Skretta
Associated Press

Published: June 3, 2017 - 09:04 PM
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Cleveland Indians first baseman Carlos Santana hits a two-run double off Kansas City Royals relief pitcher Joakim Soria during the eighth inning of a game at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo., Saturday. (AP Photo/Orlin Wagner)


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