All CATEGORIES
☰ Menu

Royals 12, Indians 5

Royals 12, Indians 5: Jason Hammel solid as Royals hammer Carlos Carrasco, Indians

By Dave Skretta
Associated Press

Published: June 3, 2017 - 09:04 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians first baseman Carlos Santana hits a two-run double off Kansas City Royals relief pitcher Joakim Soria during the eighth inning of a game at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo., Saturday. (AP Photo/Orlin Wagner)


MORE IN SPORTS

talmadge04_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
High school baseball / Tallmadge 4, Dayton Chaminade Julienne 0: Blue Devils use ‘small ball’ to win Division II state championship - 11:26 PM

Columbus: It turns out small ball can win big trophies.

cavs04
Cavaliers’ Tristan Thompson knows ‘past the thermostat’ level required in NBA Finals Game 2 vs. Warriors - 11:26 PM
dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing - 10:58 PM
Ryan Lewis: Indians keep standing as top contender in weak division despite imperfect start - 11:06 PM
Boys track and field: St. V-M wins state relay title; GlenOak, Hoover standouts earn state crowns; Woodridge, CVCA, Medina athletes place second - 11:06 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next