Royals 12, Indians 5: Jason Hammel solid as Royals hammer Carlos Carrasco, Indians

PHA+S0FOU0FTIENJVFksIE1vLjogSmFzb24gSGFtbWVsIGhhZCBiZWVuIGhhdmluZyB0cm91Ymxl
IGF0dGFja2luZyB0aGUgc3RyaWtlIHpvbmUgdGhpcyBzZWFzb24sIHRoZSBjb25zdGFudCBuaWJi
bGluZyBhdCB0aGUgY29ybmVycyBsZWFkaW5nIHRvIGFuIGFidW5kYW5jZSBvZiB3YWxrcyBhbmQg
bmVhcmx5IGFzIG1hbnkgcnVucy48L3A+PHA+VGhlIEthbnNhcyBDaXR5IFJveWFscyYjODIxNzsg
cmlnaHQtaGFuZGVyIGNlcnRhaW5seSBhdHRhY2tlZCB0aGUgem9uZSBvbiBTYXR1cmRheS48L3A+
PHA+R290IGFmdGVyIHRoZSBJbmRpYW5zLCB0b28uPC9wPjxwPkFmdGVyIHNlcnZpbmcgdXAgdHdv
IGhvbWVycyBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGlubmluZywgSGFtbWVsIG9ubHkgYWxsb3dlZCB0d28gbW9y
ZSBoaXRzIHdoaWxlIHBpdGNoaW5nIGludG8gdGhlIHNldmVudGguIEFuZCBiYWNrZWQgYnkgYSBz
aXgtcnVuIGZpZnRoIGlubmluZyBoaWdobGlnaHRlZCBieSBMb3JlbnpvIENhaW4mIzgyMTc7cyB0
d28tcnVuIGhvbWUgcnVuLCB0aGUgUm95YWxzIHdlbnQgb24gdG8gdHJvdW5jZSB0aGVpciBBTCBD
ZW50cmFsIHJpdmFscyAxMi01IGFuZCBlbnN1cmUgYSBzZXJpZXMgdmljdG9yeS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0hlIGtlcHQgZ2V0dGluZyBiZXR0ZXIgYW5kIGJldHRlci4gSGlzIHBpdGNoZXMga2VwdCBz
aGFycGVyIGFuZCBzaGFycGVyLCYjODIyMTsgUm95YWxzIG1hbmFnZXIgTmVkIFlvc3Qgc2FpZC4g
JiM4MjIwO1dlIGp1c3QgYXNrIHlvdSB0byBrZWVwIHVzIGluIHRoZSBnYW1lIGFuZCB0aGF0JiM4
MjE3O3Mgd2hhdCBoZSBkaWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGl0IE1lcnJpZmllbGQgYW5kIE1pa2Ug
TW91c3Rha2FzIGhhZCB0d28tcnVuIGRvdWJsZXMgb2ZmIENhcmxvcyBDYXJyYXNjbyAoNS0zKSBk
dXJpbmcgdGhlIFJveWFscyYjODIxNzsgYmlnIGlubmluZywgYW5kIGEgZml2ZS1ydW4gc2V2ZW50
aCBpbm5pbmcgaGVscGVkIHRoZW0gc2NvcmUgdGhlaXIgbW9zdCBydW5zIGFsbCBzZWFzb24uPC9w
PjxwPiYjODIyMDtPbmNlIHdlIGtpbmQgb2YgZ290IHJvbGxpbmcsIGl0IHdhcyBuaWNlIHRvIHBv
dXIgaXQgb24gbGlrZSB0aGF0LCYjODIyMTsgc2FpZCBNZXJyaWZpZWxkLCB3aG8gZXh0ZW5kZWQg
aGlzIGhpdHRpbmcgc3RyZWFrIHRvIGEgY2FyZWVyLWJlc3QgYW5kIE1ham9yIExlYWd1ZS1sZWFk
aW5nIDE4IGdhbWVzLiAmIzgyMjA7QWdhaW5zdCBhIHRlYW0gbGlrZSB0aGF0IHlvdSBjYW4gbmV2
ZXIgaGF2ZSBlbm91Z2ggcnVucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhhbW1lbCAoMi02KSBnYXZlIHVwIGhv
bWVycyB0byBDYXJsb3MgU2FudGFuYSBhbmQgQnJhZGxleSBaaW1tZXIgaW4gdGhlIHRoaXJkLCBi
dXQgaGUgcmV0aXJlZCAxNSBvZiBoaXMgbmV4dCAxNyBiYXR0ZXJzIGJlZm9yZSBnaXZpbmcgd2F5
IHRvIE1pa2UgTWlub3Igd2l0aCB0d28gb3V0cyBpbiB0aGUgc2V2ZW50aC48L3A+PHA+SGFtbWVs
IHN0cnVjayBvdXQgc2V2ZW4gd2l0aG91dCBhIHdhbGsgZm9yIGhpcyBmaXJzdCB3aW4gc2luY2Ug
YmVhdGluZyB0aGUgSW5kaWFucyBvbiBNYXkgNS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1N0YXllZCBpbiB0aGUg
c3RyaWtlIHpvbmUgd2l0aCBxdWFsaXR5IHBpdGNoZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEhhbW1lbCwgd2hv
IGhhZCB3YWxrZWQgYXQgbGVhc3Qgb25lIGJhdHRlciBpbiBldmVyeSBnYW1lIHRoaXMgc2Vhc29u
LiAmIzgyMjA7QSBsb3Qgb2YgZmx5IGJhbGxzIHRvZGF5IGJ1dCBvdmVyYWxsIGEgbXVjaCBiZXR0
ZXIgam9iLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2FycmFzY28gb25seSBhbGxvd2VkIGEgbG9uZSBzaW5nbGUg
YmVmb3JlIEpvcmdlIEJvbmlmYWNpbyBhbmQgQnJhbmRvbiBNb3NzIGxlZCBvZmYgdGhlIGZpZnRo
IHdpdGggYmFzZSBoaXRzLCBhbmQgTWVycmlmaWVsZCBmb2xsb3dlZCB3aXRoIGEgc2hhcnBseSBo
aXQgZG91YmxlLiBDYXJyYXNjbyB0aGVuIHdhbGtlZCBBbGV4IEdvcmRvbiBhbmQsIHR3byBiYXR0
ZXJzIGxhdGVyLCBzZXJ2ZWQgdXAgYSBwaXRjaCB0aGF0IE1vdXN0YWthcyBzd2F0dGVkIGRvd24g
dGhlIHJpZ2h0LWZpZWxkIGxpbmUuPC9wPjxwPk5pY2sgR29vZHkgcmVsaWV2ZWQgQ2FycmFzY28s
IHdobyB3YXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIGZpdmUgcnVucyBhbmQgZml2ZSBoaXRzIHdpdGggdHdvIHdh
bGtzLCBhbmQgaGUgcHJvbXB0bHkgdGhyZXcgYSBwaXRjaCBhdCB0aGUgbGV0dGVycyB0aGF0IENh
aW4gZHVtcGVkIGludG8gdGhlIGZvdW50YWlucyBpbiBsZWZ0IGZpZWxkLjwvcD48cD5UaGUgc2l4
LXJ1biBpbm5pbmcgbWF0Y2hlZCB0aGUgYmVzdCBieSB0aGUgUm95YWxzIHRoaXMgc2Vhc29uLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBub3RoaW5nIHlvdSBjYW4gZG8sJiM4MjIxOyBDYXJy
YXNjbyBzYWlkLCAmIzgyMjA7YnV0IGdldCByZWFkeSBmb3IgdGhlIG5leHQgc3RhcnQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgUm95YWxzIHRhY2tlZCBvbiBmaXZlIG1vcmUgcnVucyBpbiB0aGUgc2V2ZW50
aCBhZ2FpbnN0IHRoZSBiZXN0IGJ1bGxwZW4gaW4gdGhlIGJpZyBsZWFndWVzLCBhIHJlbGllZiBj
cmV3IHRoYXQgZW50ZXJlZCB0aGUgZ2FtZSB3aXRoIGEgMi4xNyBFUkEuIFRoZXkgd2VyZSBoZWxw
ZWQgYWxvbmcgYnkgYSBwYWlyIG9mIGVycm9ycyAmIzgyMTI7IG9ubHkgb25lIHJ1biB0aGF0IGlu
bmluZyB3YXMgZWFybmVkICYjODIxMjsgYXMgS2Fuc2FzIENpdHkgcHV0IHRoZSBnYW1lIGF3YXku
PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZG8gYW55dGhpbmcgZ29vZCwmIzgyMjE7IElu
ZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7R2V0IGEgbGl0dGxlIGJp
dCBvZiByZXN0IGFuZCBjb21lIGJhY2sgdG9tb3Jyb3cgYW5kIHBsYXkgYSBsb3QgYmV0dGVyIGJl
Y2F1c2UgdGhhdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgY2xvc2UgdG8gZ29vZCBlbm91Z2guJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UcmFpbmVyJiM4MjE3O3Mgcm9vbTwvcD48cD5JbmRpYW5zIElORi9PRiBMb25uaWUgQ2hpc2Vu
aGFsbCB3YXMgY2xlYXJlZCB0byByZXR1cm4gdG8gZ2FtZXMgYWZ0ZXIgZGVhbGluZyB3aXRoIHRo
ZSBlZmZlY3RzIG9mIGEgY29uY3Vzc2lvbi4gSGUgc3RhcnRlZCBpbiByaWdodCBmaWVsZCBmb3Ig
dGhlIERvdWJsZS1BIFJ1YmJlckR1Y2tzIG9uIFNhdHVyZGF5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.