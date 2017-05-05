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Royals 3, Indians 1

Royals 3, Indians 1: Danny Salazar gives up two runs in Tribe loss

Associated Press

Published: May 5, 2017 - 11:47 PM
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Cleveland Indians designated hitter Edwin Encarnacion celebrates with teammates after his solo home run in the fourth inning against the Kansas City Royals Friday at Kauffman Stadium in Kansas City. (AP Photo/Orlin Wagner)


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