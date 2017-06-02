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Royals 4, Indians 0

Royals 4, Indians 0: Indians have no answers for Jason Vargas in shutout loss

By Dave Skretta
Associated Press

Published: June 2, 2017 - 10:55 PM
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Cleveland Indians pitcher Josh Tomlin throws in the first inning against the Kansas City Royals at Kauffman Stadium in Kansas City, Mo., on Friday. (John Sleezer/Kansas City Star/TNS)


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