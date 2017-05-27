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Royals 5, Indians 2

Royals 5, Indians 2: Danny Salazar’s frustrating season continues, Indians fail to capitalize on opportunities in loss to Royals

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 27, 2017 - 10:48 PM
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Kansas City Royals' Alcides Escobar slides safely into home plate as Cleveland Indians catcher Yan Gomes attempts to tag him out in the first inning Saturday in Cleveland. Escobar scored on a sacrifice fly by Salvador Perez. (AP Photo/Tony Dejak)


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