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Royals 6, Indians 4

Royals 6, Indians 4: Error by Francisco Lindor leads to go-ahead runs in eighth as Indians fall to Royals

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 26, 2017 - 10:41 PM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez, back, chases down Kansas City Royals' Alcides Escobar in the seventh inning Friday in Cleveland. Escobar was out on the play. (AP Photo/Tony Dejak)

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