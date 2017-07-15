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Indians

Ryan Lewis: A look ahead to the Indians’ second half, what needs to go right, the divisional landscape

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 15, 2017 - 10:31 AM

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The Indians’ starting rotation has yet to enjoy the kind of stability this season that it has in previous years. Although the Indians have surely missed Danny Salazar as he progresses through his rehab, Mike Clevinger, in Salazar’s absence, is looking to build on what has been the best five-start stretch of his still-young career.

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