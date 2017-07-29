Ryan Lewis: As Monday’s trade deadline approaches, Indians have balancing act of finding right value in right spot

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgSW5kaWFucyBoYXZlIHBvdGVudGlhbCBuZWVkcyBhcm91bmQgdGhl
IHJvc3RlciwgdGhlIGFtbXVuaXRpb24gdG8gcHVsbCBvZmYgYSB2YXJpZXR5IG9mIG1vdmVzIGFu
ZCBhIHJlYXNvbiB0byBiZSBhZ2dyZXNzaXZlIHdpdGhpbiB0aGlzIGN1cnJlbnQgY29udGVudGlv
biB3aW5kb3cuIFRoZSBxdWVzdGlvbiwgYW5kIHRoZSBkaWZmaWN1bHR5LCBpcyBpZiB0aGV5IGNh
biBmaW5kIHRoZSByaWdodCB2YWx1ZSBvbiB0aGUgbWFya2V0IGNvbXBhcmVkIHRvIHRoZWlyIGlu
LWhvdXNlIG9wdGlvbnMuPC9wPjxwPklmIExvbm5pZSBDaGlzZW5oYWxsIGFuZCBCcmFuZG9uIEd1
eWVyIHdlcmUgZWFjaCBvdXQgZm9yIHRoZSB5ZWFyLCBwZXJoYXBzIHRoZSBJbmRpYW5zIHdvdWxk
IGJlIG1vcmUgaW5jbGluZWQgdG8gcHVsbCB0aGUgdHJpZ2dlciBhdCBhIGhpZ2hlciBwcmljZSB0
YWcgZm9yIGFuIG91dGZpZWxkZXIgdG8gYm9sc3RlciB0aGUgbGluZXVwLiBJZiB0aGUgc3RhcnRp
bmcgcm90YXRpb24gaGFkIHJlY2VudGx5IGV4cGVyaWVuY2VkIHNldmVyYWwgaW5qdXJpZXMsIGFz
IGl0IGRpZCBwcmlvciB0byBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBwb3N0c2Vhc29uLCBtYXliZSBhIGJp
Z2dlciBtb3ZlIGZvciBhIHN0YXJ0aW5nIHBpdGNoZXIgY291bGQgYmUgbWFkZS48L3A+PHA+SW4t
aG91c2UgaWRlYXM8L3A+PHA+QnV0IHRoZSBJbmRpYW5zIGRvIGhhdmUgdGhvc2Ugb3B0aW9ucyBh
bHJlYWR5IG9uIHRoZSByb3N0ZXIsIHdoaWNoIGJyaW5ncyBpbnRvIHF1ZXN0aW9uIGhvdyBoaWdo
IG9mIGEgcHJpY2UgdGhleSBtaWdodCBwYXkgb24gdGhlIG9wZW4gbWFya2V0IGZvciBhIHBvdGVu
dGlhbGx5IG1pbm9yIHVwZ3JhZGUgb3IgZGVwdGguIEFub3RoZXIgcXVlc3Rpb24gd291bGQgYmUg
aG93IHJlYWN0aW9uYXJ5IHRoZSBjbHViIHdvdWxkIGxpa2UgdG8gYmUgdG8gYSBzaG9ydC10ZXJt
IGlzc3VlIHdoZW4gdGhlaXIgbG9uZy10ZXJtIGFzc2V0cyBhcmUgb24gdGhlIGxpbmUsIGV2ZW4g
d2hpbGUgYmVpbmcgaW4gYSBwb3NpdGlvbiB0byB3aW4gbm93LjwvcD48cD5BcyBmb3IgdGhlIG91
dGZpZWxkLCB0aGUgSW5kaWFucyB3ZXJlIGNvbm5lY3RlZCB0byBKLkQuIE1hcnRpbmV6LCBidXQg
dGhlIERldHJvaXQgVGlnZXJzIGRlYWx0IGhpbSB0byB0aGUgQXJpem9uYSBEaWFtb25kYmFja3Mg
aW5zdGVhZC4gVGhleSBoYXZlIGFsc28gYmVlbiBydW1vcmVkIHRvIGJlIGludGVyZXN0ZWQgaW4g
dGhlIE5ldyBZb3JrIE1ldHMmIzgyMTc7IEpheSBCcnVjZSwgd2hvIGlzIGhhdmluZyBhIG5pY2Ug
c2Vhc29uLCBoaXR0aW5nIC4yNjUgd2l0aCAyNyBob21lIHJ1bnMgYW5kIDcyIFJCSS4gQnJ1Y2Ug
aXMgYXQgdGhlIGVuZCBvZiBhIGxvbmctdGVybSBkZWFsIGFuZCBpcyBlbGlnaWJsZSBmb3IgZnJl
ZSBhZ2VuY3kgYWZ0ZXIgdGhpcyB5ZWFyLiA8L3A+PHA+QnJ1Y2UgaGFzIGJlZW4gd29ydGggMi4x
IFdBUiBhbmQgaGFzIGEgMTI0IHdSQysgdGhpcyBzZWFzb24sIGFjY29yZGluZyB0byBGYW5HcmFw
aHMuIENoaXNlbmhhbGwsIG9uIHRoZSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IHdpdGggYSBjYWxmIGluanVyeSwg
aGFzIGJlZW4gd29ydGggMS44IFdBUiBhbmQgaGFzIGEgMTQ5IHdSQysgaW4gdGhlIG1pZHN0IG9m
IGhpcyBiZXN0IG9mZmVuc2l2ZSBzZWFzb24uIEFzIGhlIG1lbmRzLCBHdXllciBoYXMgZmluYWxs
eSBzdGFydGVkIHRvIHBpY2sgdXAgaGlzIG9mZmVuc2l2ZSBwcm9kdWN0aW9uLiBBdXN0aW4gSmFj
a3NvbiwgYXMgd2VsbCwgaGFzIHJldHVybmVkIGZyb20gdGhlIERMIGFuZCBwbGF5ZWQgd2VsbC4g
PC9wPjxwPklmIHRoZSBJbmRpYW5zIGxvb2tlZCB3aXRoaW4gdGhlIGRpdmlzaW9uLCB0aGUgQ2hp
Y2FnbyBXaGl0ZSBTb3gmIzgyMTc7cyBNZWxreSBDYWJyZXJhIGNvdWxkIGJlIGRlYWx0IGJ5IE1v
bmRheSYjODIxNztzIGRlYWRsaW5lLCBhIHN3aXRjaC1oaXR0ZXIgd2hvIGNvdWxkIGJlIGEgdGhy
ZWUtbW9udGggcmVudGFsLiBJZiB0aGUgSW5kaWFucyBicmluZyBpbiBCcnVjZSBvciBDYWJyZXJh
IG5vdywgYXMgd2l0aCBhbnkgb3RoZXIgZGVhbCwgdGhleSB3aWxsIGhhdmUgdGh1cyBzcGVudCBz
b21lIG9mIHRoZWlyIHRyYWRlIGVxdWl0eSB0aGF0IGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbiB1c2VkIGVpdGhl
ciBmb3Igb3RoZXIgcG9zaXRpb25zIG9yIGF0IGEgbGF0ZXIgZGF0ZS48L3A+PHA+QXMgZm9yIHRo
ZSByb3RhdGlvbiwgdGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSBzaXggc3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlcnMsIGFsbCBv
ZiB3aG9tIGF0IGxlYXN0IGhhdmUgdGhlIHBvdGVudGlhbCB0byBob2xkIGRvd24gdGhlaXIgc3Bv
dHMuIERhbm55IFNhbGF6YXIgbG9va3MgdG8gYmUgYmFjayB0byBoaXMgb2xkIHNlbGYsIGEgdGVy
cmlmaWMgc2lnbiwgYW5kIENvcmV5IEtsdWJlciBhbmQgQ2FybG9zIENhcnJhc2NvIGhhdmUgYmVl
biBhIHN0cm9uZyAxLTIgcHVuY2guIEpvc2ggVG9tbGluIGhhcyBiZWVuIHNvbGlkIGFzIG9mIGxh
dGUsIE1pa2UgQ2xldmluZ2VyIHJlY2VudGx5IGhhZCBhbiBpbXByZXNzaXZlIHJ1biBvZiBvdXRp
bmdzIGFuZCBUcmV2b3IgQmF1ZXIgd2FzIGF0IGhpcyBiZXN0IHRoaXMgd2Vlay4gPC9wPjxwPlBp
dGNoaW5nIG1hcmtldDwvcD48cD5UaGUgc3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlciBtYXJrZXQgaXMgaGVhZGxp
bmVkIGJ5IHRoZSBUZXhhcyBSYW5nZXJzJiM4MjE3OyBZdSBEYXJ2aXNoIGFuZCB0aGUgT2FrbGFu
ZCBBdGhsZXRpY3MmIzgyMTc7IFNvbm55IEdyYXkuIERhcnZpc2ggaXMgZWxpZ2libGUgZm9yIGZy
ZWUgYWdlbmN5IGFmdGVyIHRoaXMgc2Vhc29uIGFuZCByZXBvcnRlZGx5IGhhcyB0aGUgSW5kaWFu
cyBvbiBoaXMgbm8tdHJhZGUgbGlzdC4gR3JheSBpcyB1bmRlciBjbHViIGNvbnRyb2wgdGhyb3Vn
aCB0aGUgMjAxOSBzZWFzb24gYW5kIHdpbGwgbGlrZWx5IGRlbWFuZCBhIHRvcC1vZi10aGUtbGlu
ZSByZXR1cm4uIEJhcnJpbmcgdGhlIEluZGlhbnMgc2hpcHBpbmcgYXdheSBzZXZlcmFsIHByb3Nw
ZWN0cyBhdCB0aGUgdG9wIG9mIHRoZWlyIGxpc3QgYW5kIHRoZSBBJiM4MjE3O3MgYWxzbyBmaW5k
aW5nIGhpZ2ggdmFsdWUgaW4gQmF1ZXIgb3IgQ2xldmluZ2VyLCB0aGF0IG1pZ2h0IGJlIGEgZGlm
ZmljdWx0IG1pZGRsZSBncm91bmQgdG8gZmluZC4gVGhlcmUgYXJlIG90aGVyIHN0YXJ0ZXJzIHdo
byByZW1haW4gb24gdGhlIG1hcmtldCBhdCBsZXNzZXIgcHJpY2UgdGFncywgb2YgY291cnNlICh0
aGUgU3QuIExvdWlzIENhcmRpbmFscyYjODIxNzsgTGFuY2UgTHlubiwgdGhlIFRhbXBhIEJheSBS
YXlzJiM4MjE3OyBBbGV4IENvYmIsIGFuZCB0aGUgVG9yb250byBCbHVlIEpheXMmIzgyMTc7IEou
QS4gSGFwcCBhbW9uZyB0aGVtKSBidXQgbWFueSBhcmUgZWl0aGVyIG9uZS15ZWFyIHJlbnRhbHMs
IHBsYXlpbmcgb24gdGVhbXMgd2hvIGNvdWxkIGxvb2sgdG8gY29udGVuZCBiYXJyaW5nIGEgZGVh
bCB0aGF0IGJsb3dzIHRoZW0gYXdheSBhbmQvb3IgaGF2ZSBiZWVuIGdvaW5nIHRocm91Z2ggYSBz
by1zbyBzZWFzb24uIDwvcD48cD5JZiB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgZGVhbCB0aGF0IG1ha2VzIHRo
ZSBtb3N0IHNlbnNlIGJhc2VkIG9uIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBuZWVkIGFuZCB3aG8gaXMg
YXZhaWxhYmxlIHRvIGJlIGRlYWx0LCBpdCBtaWdodCBiZSBmb3IgaGVscCBpbiB0aGUgYnVsbHBl
biwgYnV0IGl0IHdpbGwgc3RpbGwgYmUgYSBjb3N0bHkgZGVhbC4gPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIElu
ZGlhbnMgc2lnbmVkIEJvb25lIExvZ2FuIGxhc3Qgb2Zmc2Vhc29uLCBpdCB3YXMgYW4gYWdncmVz
c2l2ZSwgcG93ZXIgbW92ZSB0byBhZGQgb25lIG9mIHRoZSBiZXR0ZXIgbGVmdGllcyB0byB3aGF0
IHdhcyBhbHJlYWR5IGFyZ3VhYmx5IHRoZSBiZXN0IGJ1bGxwZW4gaW4gYmFzZWJhbGwuIExvZ2Fu
IGhhcyBzaW5jZSBzdHJhaW5lZCBhIGxhdCBtdXNjbGUsIGFuZCBoaXMgcmV0dXJuIHRoaXMgc2Vh
c29uIGNvdWxkIGJlIGluIHF1ZXN0aW9uLiBMb2dhbiYjODIxNztzIGluY2x1c2lvbiBpbiB0aGUg
YnVsbHBlbiBlc3NlbnRpYWxseSBmcmVlZCB1cCBBbmRyZXcgTWlsbGVyIHRvIGFuIGV2ZW4gZ3Jl
YXRlciBleHRlbnQgdG8gYmUgdXNlZCBpbiBzaXR1YXRpb25zIHRoYXQgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBk
aWN0YXRlZCBieSB3aG8gd2FzIGNvbWluZyB1cC4gTG9nYW4gZ2F2ZSB0aGUgSW5kaWFucyBhIHZl
cnkgc3Ryb25nIGdyb3VwIG9mIGZvdXIgaW4gdGhlIGJhY2sgZW5kIG9mIHRoZSBidWxscGVuIHRv
IGxldmVyYWdlIGluIGEgdmFyaWV0eSBvZiBzaXR1YXRpb25zLiA8L3A+PHA+TG9nYW4gaXMgZG93
biBmb3IgYW4gZXh0ZW5kZWQgdGltZSwgYW5kIHRoZSBtYXJrZXQgZG9lcyBoYXZlIHR3byBoaWdo
LXF1YWxpdHkgbGVmdGllcyB3aG8gY291bGQgYmUgYXZhaWxhYmxlLiBUaGUgaXNzdWUgaXMgdGhh
dCB0aGUgSW5kaWFucyBtaWdodCBiZSBwYXlpbmcgY2xvc2VyIHByaWNlcyB0byBhZGQgYSBsZWZ0
eSBzcGVjaWFsaXN0LiA8L3A+PHA+T25lIGlzIHRoZSBUaWdlcnMmIzgyMTc7IEp1c3RpbiBXaWxz
b24sIHdobyBpcyB1bmRlciBjb250cmFjdCB0aHJvdWdoIG5leHQgc2Vhc29uLiBUaGUgVGlnZXJz
IHdvdWxkIGNlcnRhaW5seSBkZW1hbmQgdG9wIGRvbGxhciBmb3IgV2lsc29uJiM4MjE3O3Mgc2Vy
dmljZXMgdG8gZGVhbCBoaW0gd2l0aGluIHRoZSBkaXZpc2lvbi4gVGhlIG90aGVyIGlzIHRoZSBT
YW4gRGllZ28gUGFkcmVzJiM4MjE3OyBCcmFkIEhhbmQsIGN1cnJlbnRseSB0aGVpciBjbG9zZXIg
d2hvIGV2ZXJ5IGRheSBzZWVtcyB0byBpbmNyZWFzZSBoaXMgdHJhZGUgdmFsdWUuIEhhbmQgaXMg
dW5kZXIgY2x1YiBjb250cm9sIGZvciB0d28gbW9yZSBzZWFzb25zIGFmdGVyIDIwMTcuIEEgbW92
ZSBsaWtlIHRoYXQgd291bGQgZ2l2ZSB0aGUgSW5kaWFucyB0aHJlZSBsZWZ0aWVzIGluIHRoZSBw
ZW4gbmV4dCBzZWFzb24sIGJhcnJpbmcgYW5vdGhlciB0cmFkZSwgYnV0IHJlcGxhY2luZyBMb2dh
biBtaWdodCBiZSBhIHByaW9yaXR5IGhlYWRpbmcgaW50byBPY3RvYmVyLiA8L3A+PHA+QmVuY2gg
Ym9vc3Q8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSBhbHNvIGJlZW4gcnVtb3JlZCB0byBiZSBsb29r
aW5nIGF0IGJvbHN0ZXJpbmcgdGhlaXIgYmVuY2guIEVyaWsgR29uemFsZXogaGFzIHBsYXllZCB3
ZWxsLCBhIHNsaWNrLWZpZWxkaW5nIGluZmllbGRlciB3aG8gaXMgYWxzbyBoaXR0aW5nIGFuIGV2
ZW4gLjMwMCBlbnRlcmluZyB0aGUgd2Vla2VuZC4gSWYgdGhlIEluZGlhbnMgd2FudCBoaW0gdG8g
Z2V0IHJlZ3VsYXIgYXQtYmF0cyBhdCBUcmlwbGUtQSBmb3IgaGlzIGRldmVsb3BtZW50LCB0aGF0
JiM4MjE3O3Mgb25lIHRoaW5nLiBCdXQgaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGEgcXVhbGl0eSBwbGF5ZXIg
b2ZmIHRoZSBiZW5jaCBhbmQgaW4gcGxhY2Ugb2YgSmFzb24gS2lwbmlzLCB3aG8gaXMgcmVoYWJi
aW5nIGEgc3RyYWluZWQgaGFtc3RyaW5nLiBUaGUgSW5kaWFucyB3ZXJlIHRpZWQgdG8gRWR1YXJk
byBOdW5leiBwcmlvciB0byBOdW5leiBiZWluZyBkZWFsdCB0byB0aGUgQm9zdG9uIFJlZCBTb3gu
IE90aGVyIHBvdGVudGlhbCBvcHRpb25zIGNvdWxkIGluY2x1ZGUgdGhlIE1ldHMmIzgyMTc7IEFz
ZHJ1YmFsIENhYnJlcmEsIHRoZSBQaGlsYWRlbHBoaWEgUGhpbGxpZXMmIzgyMTc7IEZyZWRkeSBH
YWx2aXMgYW5kIEplZCBMb3dyaWUgb2YgdGhlIEEmIzgyMTc7cy4gQnV0IGFzIGxvbmcgYXMgR29u
emFsZXogcGxheXMgd2VsbCwgdGhhdCB3b3VsZCBsYXJnZWx5IGJlIGJyaW5naW5nIGluIGEgdmV0
ZXJhbiBwcmVzZW5jZSwgbm90IG5lY2Vzc2FyaWx5IGEgc2lnbmlmaWNhbnQgdXBncmFkZS48L3A+
PHA+VGVhbXMgaGF2ZSB1bnRpbCA0IHAubS4gTW9uZGF5IHRvIGNvbXBsZXRlIGFueSBkZWFscy48
L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lz
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBS
ZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRp
YW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGlt
IG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNB
QkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPiBhbmQg
b24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9S
eWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlh
bkxld2lzQUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.