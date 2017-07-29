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Ryan Lewis: As Monday’s trade deadline approaches, Indians have balancing act of finding right value in right spot

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 29, 2017 - 05:28 PM
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Cleveland Indians' Lonnie Chisenhall watches an RBI sacrifice fly against San Diego Padres starting pitcher Dinelson Lamet during the third inning of a game in July 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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