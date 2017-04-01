Ryan Lewis: Contention window is wide open in 2017 and possibly beyond for Indians

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R09PRFlFQVIsIEFSSVouOiBUaGUgcnVuIHRvIEdhbWUgNyBvZiB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVz
IG1pZ2h0IGhhdmUganVzdCBiZWVuIEFjdCBJLiA8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgZW50ZXIgdGhl
IDIwMTcgc2Vhc29uIHdpdGggYSBjbGVhciBwYXRoIHRvIHdpbm5pbmcgdGhlaXIgc2Vjb25kIGNv
bnNlY3V0aXZlIGRpdmlzaW9uIHRpdGxlLiBBY2NvcmRpbmcgdG8gQmFzZWJhbGwgUHJvc3BlY3R1
cyYjODIxNzsgUEVDT1RBIHByb2plY3Rpb25zLCB0aGUgSW5kaWFucyBoYXZlIHRoZSB3aWRlc3Qg
bWFyZ2luIGJldHdlZW4gdGhlIHNlY29uZC1wbGFjZSB0ZWFtIGluIHRoZWlyIGRpdmlzaW9uIGlu
IGFsbCBvZiBiYXNlYmFsbC4gPC9wPjxwPkJhcnJpbmcgc29tZXRoaW5nIHVuZm9yZXNlZW4gJiM4
MjEyOyBhbmQgYWJvdXQgYXMgYml6YXJyZSBhcyBhIHN0YXJ0aW5nIHBpdGNoZXIgc2xpY2luZyBo
aXMgZmluZ2VyIG9uIGEgZHJvbmUgcmlnaHQgYmVmb3JlIG9uZSBvZiB0aGUgYmlnZ2VzdCBnYW1l
cyBpbiBmcmFuY2hpc2UgaGlzdG9yeSAmIzgyMTI7IGZhbnMgaW4gQ2xldmVsYW5kIHNob3VsZG4m
IzgyMTc7dCBiZSBtYWtpbmcgbWFqb3IgcGxhbnMgaW4gT2N0b2JlciBhd2F5IGZyb20gUHJvZ3Jl
c3NpdmUgRmllbGQuIDwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBzaG91bGQgd2luIHRoZSBBbWVyaWNhbiBM
ZWFndWUgQ2VudHJhbC4gQW5kIGlmIHRoaW5ncyBnbyBzb3V0aCBmb3IgdGhlaXIgcml2YWxzIHVw
IG5vcnRoIGluIERldHJvaXQsIHRoZXkgY291bGQgcnVuIGF3YXkgd2l0aCBpdC4gPC9wPjxwPlRo
ZSBUaWdlcnMgZGlkIGxpdHRsZSB0aGlzIG9mZnNlYXNvbiB0byBib2xzdGVyIGEgdGFsZW50ZWQg
YnV0IGFnaW5nIGFuZCBleHBlbnNpdmUgcm9zdGVyLiBJbiBEZWNlbWJlciwgdGhlIFRpZ2VycyYj
ODIxNzsgZnJvbnQgb2ZmaWNlIGtpY2tlZCBhcm91bmQgdGhlIGlkZWEgb2YgdGVhcmluZyBkb3du
IHRoZSByb3N0ZXIgYW5kIHNlbGxpbmcgb2ZmIGl0cyBoaWdoLXByaWNlZCB0YWxlbnQgdG8gcmVi
dWlsZCBvbmUgb2YgYmFzZWJhbGwmIzgyMTc7cyB3ZWFrZXN0IGZhcm0gc3lzdGVtcyBhbmQgYWxs
ZXZpYXRlIHNvbWUgZmluYW5jaWFsIHByZXNzdXJlcyBkdWUgdG8gYSBzb2FyaW5nLCB3aW4tbm93
LWF0LWFsbC1jb3N0cyBwYXlyb2xsLiBCdXQgdGhlIFRpZ2VycyBkaWRuJiM4MjE3O3QgZmluZCB0
aGUgcmlnaHQgZGVhbCwgc28gZm9yIG5vdywgdGhleSYjODIxNztyZSBjaGFzaW5nIGEgcGxheW9m
ZiBzcG90IGFuZCwgd2l0aCBNaWd1ZWwgQ2FicmVyYSwgSnVzdGluIFZlcmxhbmRlciBhbmQgY29t
cGFueSwgc3RpbGwgc3RhbmQgYXMgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGJpZ2dlc3Qgcml2YWwgaW4g
dGhlIGRpdmlzaW9uLjwvcD48cD5UaGUgS2Fuc2FzIENpdHkgUm95YWxzIHNsaWQgaW4gMjAxNiBh
ZnRlciB0aGVpciBXb3JsZCBTZXJpZXMgdGl0bGUgYSB5ZWFyIGJlZm9yZS4gVGhlIFJveWFscyBh
cmUgbm93IGZhY2luZyBhbiBvcmdhbml6YXRpb25hbCBjcm9zc3JvYWRzIGFzIGEgcG90ZW50aWFs
IGNvbnRlbmRlciBidXQgb25lIHdpdGggbmVhcmx5IGhhbGYgaXRzIGxpbmV1cCBhYm91dCB0byBo
aXQgZnJlZSBhZ2VuY3kuIElmIHRoZSBUaWdlcnMgYW5kIFJveWFscyBmYWxsIG91dCBvZiBjb250
ZW50aW9uIGF0IHRoZSB0cmFkZSBkZWFkbGluZSwgdGhleSYjODIxNztsbCBsaWtlbHkgbWFrZSB1
cCB0d28gb2YgdGhlIGJpZ2dlc3Qgc2VsbGVycyBpbiB0aGUgbWFya2V0LjwvcD48cD5UaGUgQ2hp
Y2FnbyBXaGl0ZSBTb3gsIG9uIHRoZSBvdGhlciBoYW5kLCBzdWNjZXNzZnVsbHkgYmVnYW4gdGhl
aXIgZnJhbmNoaXNlIHJlYnVpbGQgdGhpcyB3aW50ZXIsIHRyYWRpbmcgYWNlIENocmlzIFNhbGUg
dG8gdGhlIEJvc3RvbiBSZWQgU294IGFuZCBvdXRmaWVsZGVyIEFkYW0gRWF0b24gdG8gdGhlIFdh
c2hpbmd0b24gTmF0aW9uYWxzIGZvciBwcm9zcGVjdCBwYWNrYWdlcyB0aGF0IHdlcmUgdW5pdmVy
c2FsbHkgYXBwbGF1ZGVkLiBUaGUgV2hpdGUgU294IHdvbiYjODIxNzt0IGNvbnRlbmQgaW4gMjAx
NyBidXQgaW4gb25lIG9mZnNlYXNvbiBzZXQgdXAgYSByZWJ1aWxkaW5nIGVmZm9ydCB0aGF0IGFw
cGVhcnMgdG8gYmUgb24gdGhlIHJpZ2h0IHRyYWNrLiA8L3A+PHA+VGhlIE1pbm5lc290YSBUd2lu
cywgYnJpbW1pbmcgd2l0aCB5b3VuZyB0YWxlbnQsIGFyZSBzdGlsbCBkZWVwIHdpdGhpbiB0aGVp
ciBvd24gcmVidWlsZCBhbmQgcHJvYmFibHkgYXQgbGVhc3QgeWVhciBvciB0d28gYXdheSBmcm9t
IHJlYWwgY29udGVudGlvbi4gPC9wPjxwPlR3byBBTCBDZW50cmFsIHRlYW1zIHJlYnVpbGRpbmcu
IFR3byB0ZWFtcyB0cnlpbmcgdG8gaG9sZCBmb3IgcGVyaGFwcyBvbmUgbW9yZSBydW4gYmVmb3Jl
IHBvc3NpYmx5IGhhdmluZyB0byByZWJ1aWxkIGFzIHdlbGwuIE5vbmUgYXJlIHByb2plY3RlZCB0
byByZWFjaCA4MCB3aW5zIGJ5IFBFQ09UQSwgYnV0IHRoZSBUaWdlcnMgYXJlIGxpa2VseSB0byB0
b3AgdGhhdCBudW1iZXIgYXMgYSB3aWxkLWNhcmQgY29udGVuZGVyLjwvcD48cD5BbmQgdGhlbiB0
aGVyZSBhcmUgdGhlIEluZGlhbnMsIG93bmVycyBvZiBvbmUgb2YgYmFzZWJhbGwmIzgyMTc7cyBt
b3N0IHRhbGVudGVkIGFuZCBtb3N0IGNvbnRyb2xsYWJsZSByb3N0ZXJzLiBJdCYjODIxNztzIGFz
IGhlYWx0aHkgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiBoYXMgYmVlbiBhdCB0aGUgbWFqb3ItbGVhZ3VlIGxl
dmVsIHNpbmNlIHRoZSBydW4gb2YgdGhlIEluZGlhbnMgdGVhbXMgaW4gdGhlIG1pZC05MHMuIDwv
cD48cD5UaGUgSW5kaWFucyBwdXNoZWQgdGhlIENoaWNhZ28gQ3VicyB0byB0aGUgYnJpbmsgaW4g
R2FtZSA3IGFuZCByZXR1cm5lZCBuZWFybHkgdGhlIGVudGlyZSBjbHViLiBUaGV5IGxvc3QgdHdv
IGZyZWUgYWdlbnRzICYjODIxMjsgTWlrZSBOYXBvbGkgYW5kIFJhamFpIERhdmlzICYjODIxMjsg
YW5kIG5vbi10ZW5kZXJlZCBKZWZmIE1hbnNoaXAuIFRoZXkgcmVwbGFjZWQgRGF2aXMgd2l0aCBB
dXN0aW4gSmFja3NvbiBhbmQgdGhlbiBzaWduZWQgRWR3aW4gRW5jYXJuYWNpb24gdG8gdGhlIGJp
Z2dlc3QgZnJlZS1hZ2VudCBkZWFsIGluIGZyYW5jaGlzZSBoaXN0b3J5IGFuZCByZWxpZXZlciBC
b29uZSBMb2dhbiB0byB1cGdyYWRlIHRoZSByb3N0ZXIgYW5kIHB1c2ggdGhlIGNsdWImIzgyMTc7
cyBwYXlyb2xsIHRvIG5ldyBoZWlnaHRzLiA8L3A+PHA+VGhhdCB3aWxsIGJlIHRoZSBjYXNlIGFn
YWluIHRoaXMgdXBjb21pbmcgb2Zmc2Vhc29uLiBPbiB0aGUgY3VycmVudCBtYWpvci1sZWFndWUg
cm9zdGVyLCBvbmx5IENhcmxvcyBTYW50YW5hLCBCcnlhbiBTaGF3IGFuZCBBdXN0aW4gSmFja3Nv
biBhcmVuJiM4MjE3O3QgdW5kZXIgY2x1YiBjb250cm9sIHRocm91Z2ggbmV4dCBzZWFzb24uIDwv
cD48cD5BbmQgbXVjaCBvZiB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgY29yZSBjYW4gcmVtYWluIGluIENs
ZXZlbGFuZCB0aHJvdWdoIGF0IGxlYXN0IHRoZSAyMDIwIHNlYXNvbi4gVGhhdCBsaXN0IGluY2x1
ZGVzIGZvdXIgb2YgdGhlIGZpdmUgc3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlcnMgJiM4MjEyOyBDb3JleSBLbHVi
ZXIsIENhcmxvcyBDYXJyYXNjbywgRGFubnkgU2FsYXphciBhbmQgVHJldm9yIEJhdWVyICYjODIx
MjsgYXMgd2VsbCBhcyBGcmFuY2lzY28gTGluZG9yLCBFbmNhcm5hY2lvbiwgSmFzb24gS2lwbmlz
LCBKb3NlIFJhbWlyZXosIFR5bGVyIE5hcXVpbiwgWWFuIEdvbWVzIGFuZCBSb2JlcnRvIFBlcmV6
LiBOb3QgdG8gbWVudGlvbiB0b3AgcHJvc3BlY3QgQnJhZGxleSBaaW1tZXIsIHdobyBsaWtlbHkg
aXNuJiM4MjE3O3QgdG9vIGZhciBmcm9tIGhpcyBtYWpvci1sZWFndWUgZGVidXQuIDwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSB0aGluayB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGRvbmUgYSB2ZXJ5IGdvb2Qgam9iIG9mIHRyeWlu
ZyB0byBub3QganVzdCB0aWUgdXAgdGhlIGNvcmUgZ3V5cywgYnV0IGlkZW50aWZ5aW5nIHRoZSBj
b3JlIGd1eXMsJiM4MjIxOyBJbmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgc2FpZCBvZiB0
aGUgZnJvbnQgb2ZmaWNlLiAmIzgyMjA7QW5kIEkgdGhpbmsgaW4gYWxsIHJlYWxpdHksIGJlY2F1
c2Ugd2UgdGhpbmsgd2UmIzgyMTc7cmUgYSBiZXR0ZXIgYmFzZWJhbGwgdGVhbSwgYmV0dGVyIG9y
Z2FuaXphdGlvbiBub3csIEkgdGhpbmsgZ3V5cyBhcmUgcHJvYmFibHkgbW9yZSB3aWxsaW5nIHRv
IHdhbnQgdG8gc3RheS4gSSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3MgYSBnb29kIHRoaW5nLiBXaXRoIEVk
d2luLCBoYWQgd2UgbG9zdCA5MCBnYW1lcyBsYXN0IHllYXIsIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsg
RWR3aW4gd291bGQgaGF2ZSB3YW50ZWQgdG8gY29tZSBoZXJlLiBJIHRoaW5rIGl0IGtpbmQgb2Yg
Z29lcyBoYW5kLWluLWhhbmQuIEkgdGhpbmsgdGhleSYjODIxNzt2ZSBkb25lIGEgdmVyeSBnb29k
IGpvYi4gSW4gdGhpcyBkYXkgYW5kIGFnZSBpbiBhIGJhc2ViYWxsLCB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3Qg
c2VlIDIzIGd1eXMgY29taW5nIGJhY2suIFRoYXQganVzdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbiB2
ZXJ5IG9mdGVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhIHRhbGVudGVkIHJvc3RlciB3aXRo
IGEgc29saWQgZm91bmRhdGlvbiBhbmQgb25lIHRoYXQgbmVhcmx5IHdvbiBpdCBhbGwgbGFzdCBm
YWxsLiBCdXQgd2l0aCB0aGF0IGNvbWVzIGVsZXZhdGVkIGV4cGVjdGF0aW9ucy4gVGhlIEluZGlh
bnMgYXJlIG5vIGxvbmdlciB0aGUgbmljZSwgeW91bmcgdGVhbSB3aXRoIHNvbWUgcmlzaW5nIHRh
bGVudCBhbmQgYSBicmlnaHQgZnV0dXJlLiBUaGV5IGdyYWR1YXRlZCBmcm9tIHRoYXQgdGl0bGUg
bGFzdCBPY3RvYmVyLiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIG9uZSBvZiB0aGUgYmlnIGRvZ3Mgbm93LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB3ZSYjODIxNztyZSByZWFsaXppbmcgdGhhdCBvdXIgd2luZG93IGlz
IG5vdywmIzgyMjE7IEdvbWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtTb21lIHRlYW1zIGhhdmUgbWFkZSB0aGF0
IHB1c2ggd2hlbiB0aGV5IHNlZSB0aGF0IHRoZWlyIHdpbmRvdyBpcyBjb21pbmcgdXAuICYjODIz
MDsgT3VyIHdpbmRvdyBpcyBub3csIG1hbi4gSSB0aGluayB3ZSBrbm93IHRoYXQuIFdlIGhhdmUg
Z29vZCBlbm91Z2ggeW91bmcgZ3V5cyB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIGEg
MS0yIHllYXIgd2luZG93LiBJIHRoaW5rIHdlIHN0aWxsIGhhdmUgZ3V5cyB0aGF0IGFyZSBhYm91
dCB0byBoaXQgdGhlaXIgcHJpbWUsIHNvIEkgZmVlbCBsaWtlIHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCBhIGxp
dHRsZSB3aGlsZSBub3cgYW5kIHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGJlIGdvb2QgZm9yIGEgd2hp
bGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgd2lsbCBpdCB3b3JrPyBDb250ZW50aW9uIHdpbmRvd3Mgbm9y
bWFsbHkgc2xhbSBzaHV0IGZhc3RlciB0aGFuIGV4cGVjdGVkLiBUaGV5IGNlcnRhaW5seSBjbG9z
ZSBmYXN0ZXIgdGhhbiB0aGV5IGNhbiBiZSBvcGVuZWQuIFRoZSBJbmRpYW5zIGFyZSBidWlsdCB0
byBsYXN0LCBidXQgb25seSBhIFdvcmxkIFNlcmllcyByaW5nIHdpbGwgZWFzZSB0aGUgc3Rpbmcg
b2Ygd2F0Y2hpbmcgdGhlIEN1YnMgY2VsZWJyYXRlIGF0IFByb2dyZXNzaXZlIEZpZWxkIGluIHRo
ZSByYWluLiA8L3A+PHA+Rm9yIDIwMTcsIHRoZSBJbmRpYW5zIHNob3VsZCB3aW4gdGhlaXIgc2Vj
b25kIGNvbnNlY3V0aXZlIGRpdmlzaW9uIGNyb3duLiBJdCYjODIxNztzIGEgZ29vZCB0aW1lIHRv
IGJlIGEgZmFuIGluIENsZXZlbGFuZC4gRW5qb3kgdGhlIHF1YWxpdHkgYmFzZWJhbGwsIGJlY2F1
c2UgSW5kaWFucyBmYW5zIGtub3cgdGhlcmUgd2VyZSBzb21lIGxlc3MtdGhhbi1ncmVhdCB0aW1l
cyBhIGNvdXBsZSBvZiBkZWNhZGVzIGFnby4gPC9wPjxwPlRoZSBjaXR5IGhhZCBhIGxvdCBvZiBm
dW4gbGFzdCBzdW1tZXIuIEFjdCBJSSBiZWdpbnMgb24gTW9uZGF5LjwvcD48cD5SeWFuIExld2lz
IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMg
YmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxh
bmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.