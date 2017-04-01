All CATEGORIES
☰ Menu

Ryan Lewis: Contention window is wide open in 2017 and possibly beyond for Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 1, 2017 - 04:46 PM | Updated: April 3, 2017 - 05:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians center fielder Austin Jackson slides safely into third base after tagging up at second base as umpire Toby Basner looks on during the first inning of a spring game against the Oakland Athletics March 16, in Goodyear, Ariz. Jackson is one of the few new kids on the block as much of the Indians roster returns from a team that took the Chicago Cubs to Game 7 in the World Series. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

tribe04_02 LM Otero - AP
Indians 8, Rangers 5: Indians pull off Opening Day comeback; Edwin Encarnacion homers in debut

ARLINGTON, Texas: On Opening Day, it was the Indians’ $60 million man and the fifth outfielder on the roster who led a late charge and started 2017 on a good note.

cavs04_06
Cavaliers report: As playoffs approach, LeBron James now charged with guarding league’s star players
extreme_PIG
Akron’s RubberDucks going extreme again with additions to outrageous food menu
Indians notebook: Michael Brantley relishes family support during rehab; bill honoring Larry Doby introduced
Cowboys_Romo_Retiring_Football_95983.jpg-c58e2~2
Cowboys’ Tony Romo retiring, headed to broadcast booth - 11:20 AM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next