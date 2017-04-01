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Ryan Lewis: Contention window is wide open in 2017 and possibly beyond for Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 1, 2017 - 04:46 PM | Updated: April 3, 2017 - 05:23 PM
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Cleveland Indians center fielder Austin Jackson slides safely into third base after tagging up at second base as umpire Toby Basner looks on during the first inning of a spring game against the Oakland Athletics March 16, in Goodyear, Ariz. Jackson is one of the few new kids on the block as much of the Indians roster returns from a team that took the Chicago Cubs to Game 7 in the World Series. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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