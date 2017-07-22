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Ryan Lewis: Indians have potential positions to upgrade as trade deadline approaches, but no clear path of action

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 22, 2017 - 08:58 PM
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Oakland Athletics pitcher Sonny Gray works against the Tampa Bay Rays in the first inning of a game Wednesday in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)


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