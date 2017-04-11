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Ryan Lewis: Indians’ Michael Brantley has homecoming worth waiting for

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 11, 2017 - 10:22 PM
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Cleveland Indians' Michael Brantley is mobbed by teammates in a celebration after his game winning double in the 10th inning to give the Tribe a 2-1 win over the Chicago White Sox on Tuesday at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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