All CATEGORIES
☰ Menu

Ryan Lewis: On the brink of an All-Star bid, Jose Ramirez has made good on Indians’ investment

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 1, 2017 - 07:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians second baseman Jose Ramirez (11) stretches to make the catch on an infield fly hit by Texas Rangers Carlos Gomez during the eighth inning of a game TApril 4, in Arlington, Texas. (AP Photo/Brandon Wade)


MORE IN SPORTS

tribe03_01 Rick Osentoski - AP
Indians 11, Tigers 8: Jose Ramirez hits two home runs, drives in four

DETROIT: The Indians unloaded on an opposing pitching staff for the second time in the last week. The latest victims? The Detroit Tigers and ace Justin Verlander.

tribe02cut_03
Indians 4-4, Tigers 7-1: Carlos Carrasco dominates to give Indians doubleheader split with Tigers
Indians notebook: Five Indians players selected to 2017 All-Star Game; Jose Ramirez to start at 3B - 8:41 PM
Luxury tax bill skyrockets as Cavaliers agree to three-year, $22 million contract with Kyle Korver
tnotes02cut_1
Indians notebook: Outfielder Michael Brantley working to maintain shoulder wellness, appreciates All-Star support
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next