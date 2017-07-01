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Ryan Lewis: On the brink of an All-Star bid, Jose Ramirez has made good on Indians’ investment

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 1, 2017 - 07:03 PM
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Cleveland Indians second baseman Jose Ramirez (11) stretches to make the catch on an infield fly hit by Texas Rangers Carlos Gomez during the eighth inning of a game TApril 4, in Arlington, Texas. (AP Photo/Brandon Wade)


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