Ryan Lewis: Trevor Bauer, Indians still searching for answers

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VHJldm9yIEJhdWVyIHNhdCBpbiB0aGUgdmlzaXRpbmcgY2x1YmhvdXNlIG9mIENvbWVyaWNh
IFBhcmsgb24gTW9uZGF5IGFmdGVybm9vbiwgc3RhcmluZyBhdCBhIGNvbXB1dGVyIHNjcmVlbiwg
dHJ5aW5nIHRvIGRpZ2VzdCB0aGF0IG5pZ2h0JiM4MjE3O3Mgc2NvdXRpbmcgcmVwb3J0cyBiZWZv
cmUgaGlzIHN0YXJ0IGFnYWluc3QgdGhlIERldHJvaXQgVGlnZXJzLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFu
cyByaWdodC1oYW5kZXIgaGFzIGJlZW4gc2VhcmNoaW5nIGZvciBhbnN3ZXJzIGFsbCBzZWFzb24u
IEZvciBleGFtcGxlLCBpZiBoZSB3YXMgc3BvcnRpbmcgY2FyZWVyLWJlc3QgbWFya3MgaW4gc3Ry
aWtlb3V0cyAoMTAuOTYgSy85KSBhbmQgd2Fsa3MgKDIuNzQsIEJCLzkpIGVudGVyaW5nIHRoYXQg
b3V0aW5nLCB3aHkgd2FzIGhpcyBFUkEgc3RpbGwgYmFsbG9vbmluZz8gSGUgaGFkIGNsZWFybHkg
c2hvd24gaW1wcm92ZW1lbnQgaW4gdHdvIGtleSBhcmVhcyBidXQgd2FzIHN0aWxsIGJlaW5nIGhp
dCBoYXJkLjwvcD48cD5BZnRlciBnaXZpbmcgdXAgYSBob21lIHJ1biBpbiBoaXMgQXByaWwgMjYg
c3RhcnQgdG8gSG91c3RvbiYjODIxNztzIEJyaWFuIE1jQ2FubiBvbiBhIHBpdGNoIGhlIHRob3Vn
aHQgaGFkIGJlZW4gcGVyZmVjdGx5IHBsYWNlZCBvbiB0aGUgb3V0c2lkZSBjb3JuZXIsIEJhdWVy
IHR1cm5lZCBhcm91bmQgdG8gY2F0Y2hlciBSb2JlcnRvIFBlcmV6IGFuZCB0aHJldyB1cCBoaXMg
aGFuZHMgaW4gZnJ1c3RyYXRpb24uPC9wPjxwPkFmdGVyIHBvcmluZyBvdmVyIHRoZSBudW1iZXJz
IGFuZCByZXBvcnRzLCBCYXVlciB3ZW50IG9uIHRvIHN0cnVnZ2xlIGFnYWluIGluIERldHJvaXQu
IFRoYXQgcG9vciBzdGFydCB3YXMgYXR0cmlidXRlZCB0byBwb29yIGNvbW1hbmQgZm9yIGEgbmln
aHQuIEhlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGhpdCBoaXMgc3BvdHMsIHNvIHRoZSBzY291dGluZyByZXBv
cnRzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBtYXR0ZXIgbXVjaC4gVGhlIHJlc3VsdHMgd2VyZSBzaW1pbGFyLCBi
dXQgdGhlIGNhdXNlcyBmb3IgdGhlIHJlc3VsdHMgd2VyZSBvdXRsaWVycyBjb21wYXJlZCB0byB0
aGUgcmVzdCBvZiBoaXMgc2Vhc29uIHRodXMgZmFyLjwvcD48cD5TdGlsbCwgdGhlIGFuc3dlcnMg
YXJlbiYjODIxNzt0IGNvbWluZy4gQmF1ZXIgbm93IG93bnMgYSA3LjY3IEVSQSB0aGlzIHNlYXNv
bi4gSGlzIEZJUCBpcyA0Ljk2LCBpbmRpY2F0aW5nIGhlJiM4MjE3O3MgcGl0Y2hlZCBiZXR0ZXIg
dGhhbiBoaXMgRVJBIHdvdWxkIGluZGljYXRlLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBzdGlsbCB3ZWxsIGFi
b3ZlIHdoYXQgaGUgYW5kIHRoZSBJbmRpYW5zIHN1cmVseSB3ZXJlIGhvcGluZyBmb3IgaW4gMjAx
Ny48L3A+PHA+JiM4MjIwO1llYWgsIEkgdGhpbmsgdXAgdW50aWwgdGhpcyBwb2ludCwgSSYjODIx
Nzt2ZSBkb25lIGV2ZXJ5dGhpbmcgcmlnaHQsJiM4MjIxOyBCYXVlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7U3Ry
aWtlb3V0cyB1cC4gV2Fsa3MgZG93bi4gQ29tbWFuZGluZyB0aGUgYmFsbCBiZXR0ZXIuIE15IHN0
dWZmJiM4MjE3O3MgYmV0dGVyLiBPYnZpb3VzbHksIHRvbmlnaHQgSSBqdXN0IHdhc24mIzgyMTc7
dCBhbnkgZ29vZCwgYnV0IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdy4gSG9wZWZ1bGx5LCBpdCYjODIxNztz
IGp1c3QgYmFkIGx1Y2sgYW5kIGl0JiM4MjE3O2xsIHR1cm4gYXJvdW5kLiAuLi4gVGhlcmUmIzgy
MTc7cyBhIGNlcnRhaW4gcmVwb3J0LCBwbGFuIG9mIGF0dGFjayB0byBlYWNoIGd1eSwgYW5kIEkg
dHJ5IHRvIGV4ZWN1dGUgdGhhdCB0byB0aGUgYmVzdCBvZiBteSBhYmlsaXR5LiBNYXliZSBJIHNo
b3VsZCBsb29rIGF0IGhvdyBJJiM4MjE3O20gZG9pbmcgdGhhdCwgYmVjYXVzZSBtYXliZSB0aGF0
JiM4MjE3O3Mgd2hhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHdyb25nLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5CYXVlciBpcyBpbiBhIHN0YXRlIG9mIGxpbWJvIGJldHdlZW4gY3VycmVudCBy
ZXN1bHRzIGFuZCB0aGUgdHlwZSBvZiBwb3RlbnRpYWwgdGhhdCBoZSB3YXMgbGFiZWxlZCB3aXRo
IGZvdXIgb3IgZml2ZSB5ZWFycyBhZ28gJiM4MjEyOyBpbiAyMDEyLCBoZSB3YXMgb25lIG9mIHRo
ZSAxMCBiZXN0IHByb3NwZWN0cyBpbiBiYXNlYmFsbCwgcGVyIEJhc2ViYWxsIEFtZXJpY2EuIDwv
cD48cD5IZSYjODIxNztzIDI2IHllYXJzIG9sZCwgc28gdGhlcmUmIzgyMTc7cyBjZXJ0YWlubHkg
dGltZSB0byBidWlsZCBvbiB3aGVyZSBoZSBpcyBub3cuIENvcmV5IEtsdWJlciBpcyBhbiBleGFt
cGxlIG9mIHRoYXQuIEJ1dCBCYXVlciBoYXMgYWxzbyBhbHJlYWR5IGVudGVyZWQgYXJiaXRyYXRp
b24gYXMgYSBTdXBlciAyIHBsYXllciBhbmQgaGFzIHRocmVlIG1vcmUgeWVhcnMgb2YgYXJiaXRy
YXRpb24gYWhlYWQgb2YgaGltIGJlZm9yZSBoZSYjODIxNztsbCBiZSBlbGlnaWJsZSBmb3IgZnJl
ZSBhZ2VuY3kuIEhlJiM4MjE3O3MgdW5kZXIgY2x1YiBjb250cm9sLCBidXQgaGUmIzgyMTc7bGwg
YWxzbyBwb3RlbnRpYWxseSBjb21lIHdpdGggYSBoaWdoZXIgcHJpY2UgdGFnIGVhY2ggd2ludGVy
LjwvcD48cD5IZSYjODIxNztzIHlvdW5nIGVub3VnaCB0byBoYXZlIHRpbWUsIGJ1dCBoZSYjODIx
NztzIGFsc28gbmVhcmluZyB0aGUgcG9pbnQgb2YgbmVlZGluZyB0byBzaG93IGhlIGNhbiByZWFs
bHkgcHV0IGl0IHRvZ2V0aGVyLCBhbmQgdGhhdCBoZSBjYW4gYmUgYSBzdWItNC4wMCBFUkEgcGl0
Y2hlciBvbiBhIGNvbnNpc3RlbnQgYmFzaXMuIFRoZSBwb3RlbnRpYWwgaXMgdGhlcmUsIGFzIGFy
ZSB0aGUgaW5kaWNhdG9ycyB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBzbGlnaHRseSBiZXR0ZXIgdGhh
biBoaXMgRVJBLCBidXQgdGhlcmUgaXMgYSBiYWxscGFyayB0aW1lIGZyYW1lIG9uIHdoZW4gdGhh
dCBoYXMgdG8gbWF0ZXJpYWxpemUuPC9wPjxwPlRoZXJlIHdhcyBhIHN0cmV0Y2ggbGFzdCB5ZWFy
IHdoZW4gaXQgbG9va2VkIGxpa2UgQmF1ZXIgaGFkIGZvdW5kIGl0LiBBcyB0aGUgSW5kaWFucyB3
ZW50IG9uIGEgMTQtZ2FtZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhayB0byB0YWtlIGNvbnRyb2wgb2YgdGhlIGRp
dmlzaW9uIGluIEp1bmUsIEJhdWVyIGJlZ2FuIGEgc3RyZXRjaCBvZiBzZXZlbiBjb25zZWN1dGl2
ZSBxdWFsaXR5IHN0YXJ0cyAoYXQgbGVhc3Qgc2l4IGlubmluZ3MgcGl0Y2hlZCwgbm8gbW9yZSB0
aGFuIHRocmVlIGVhcm5lZCBydW5zIGFsbG93ZWQpLCB0aGUgbG9uZ2VzdCBvZiBoaXMgY2FyZWVy
LiA8L3A+PHA+VGhlIGNoYW5nZSB3YXMgdGhhdCBoZSBoYWQgYmVndW4gd29ya2luZyB3aXRoIGNh
dGNoZXIgQ2hyaXMgR2ltZW5leiwgd2hvIHdvcmtlZCB3aXRoIHRoZSBJbmRpYW5zIHRvIHNpbXBs
aWZ5IEJhdWVyJiM4MjE3O3MgcGl0Y2ggc2VsZWN0aW9uIGFuZCBzZXF1ZW5jaW5nLjwvcD48cD5U
aGUgYW5hbHl0aWNhbCBwaXRjaGVyIHdpdGggdGhlIGV4cGFuc2l2ZSBwaXRjaCByZXBlcnRvaXJl
IGp1c3QgbmVlZGVkIHRvIHNsb3cgaXQgZG93biBhIGJpdC4gQW5kIGl0IHdvcmtlZCwgZm9yIGFi
b3V0IGEgbW9udGggb3Igc28sIGFuZCB0aGVuIEJhdWVyIGJlZ2FuIHRvIHN0cnVnZ2xlIGFnYWlu
LiA8L3A+PHA+SGUgaGFzbiYjODIxNzt0IGZvdW5kIHRoYXQgc2FtZSBzdWNjZXNzIHNpbmNlLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBoZSBuZWVkcyB0byBzaW1wbGlmeSB0aGUgbWl4IGFnYWluLCBv
bmNlIGFnYWluLCYjODIyMTsgcGl0Y2hpbmcgY29hY2ggTWlja2V5IENhbGxhd2F5IHNhaWQuICYj
ODIyMDtBbmQgZ28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBtYXliZSB0cnVzdCB0aGUgY2F0Y2hlciBhIGxpdHRs
ZSBiaXQgYW5kIG5vdCB0YWtlIHNvIG11Y2ggdGltZSBiZXR3ZWVuIHBpdGNoZXMsIGFuZCBraW5k
IG9mIGljZSB5b3Vyc2VsZiwgYW5kIGdldCBpbiB0aGUgbW9tZW50dW0gb2YgdGhlIGdhbWUgYW5k
IHRoZSBmbG93IG9mIHRoZSBnYW1lIGFuZCBleGVjdXRlIHBpdGNoZXMgd2l0aCBjb252aWN0aW9u
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmF1ZXIgYW5kIHRoZSBJbmRpYW5zIGhhdmUgdHJpZWQgdG8gZm9jdXMg
b24gYSBudW1iZXIgb2YgdGhpbmdzLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBubyBzZWNyZXQgQmF1ZXIgaGFz
biYjODIxNzt0IGFsd2F5cyBiZWVuIG9uIHRoZSBzYW1lIHBhZ2Ugd2l0aCBjb2FjaGVzIGhlJiM4
MjE3O3Mgd29ya2VkIHdpdGggaGlzIGVudGlyZSBjYXJlZXIuIFRoZSBJbmRpYW5zIGluIHRoZSBw
YXN0IGhhdmUgc2FpZCB0aGV5IHdhbnRlZCBoaW0gdG8gbGltaXQgaGlzIHdhbGtzLCB3aGlsZSBo
ZSB3b3VsZCBzYXkgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGNhcmUgYWJvdXQgaGlzIHdhbGsgcmF0ZXMuIElu
IHBvc3RnYW1lIHByZXNzIGNvbmZlcmVuY2VzLCB0aGUgSW5kaWFucyBtaWdodCBpZGVudGlmeSBv
bmUgYXNwZWN0IG9mIHdoeSBhIHBhcnRpY3VsYXIgc3RhcnQgd2VudCBvZmYgdGhlIHJhaWxzLCBh
bmQgQmF1ZXIgd291bGQgZGlzYWdyZWUgYSBmZXcgbWludXRlcyBsYXRlci4gQnV0IHRoZSB3aWxs
aW5nbmVzcyBoYXMgYmVlbiB0aGVyZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgVHJldm9yIGFsd2F5
cyB3YW50cyB0byBpbXByb3ZlLCB3aGljaCBpcyB3aGF0IGV2ZXJ5Ym9keSB3YW50cyB0byBkbywm
IzgyMjE7IENhbGxhd2F5IHNhaWQuICYjODIyMDsuLi4gVGhlIG9uZSB0aGluZyBpcyB0aGF0IGl0
IGNhbiBhbHNvIG1pc2xlYWQgeW91IG9yIHRha2UgeW91IGRvd24gdGhlIHdyb25nIHBhdGguIEkg
dGhpbmsgc29tZXRpbWVzIGhpcyB3aWxsaW5nbmVzcyBvciB3YW50LXRvIHRvIGltcHJvdmUga2lu
ZCBvZiBnZXRzIGhpbSBzdHJheWluZyBhd2F5IGZyb20gdGhlIGJhc2ljIHRoaW5ncyB0aGF0IGdv
dCBoaW0gdGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CYXVlciBjYXJyaWVzIHRoZSBraW5kIG9mIHN0dWZm
IHRoYXQgbWFkZSBoaW0gYSB0b3AgcHJvc3BlY3QgYW5kIHJlbWFpbnMgYW4gaW50cmlndWluZyB5
b3VuZyBwaXRjaGVyLCBldmVuIHRob3VnaCBpdCBmZWVscyBsaWtlIGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBp
biB0aGUgbGVhZ3VlIGZvciBjbG9zZXIgdG8gYSBkZWNhZGUgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgaGVhZGxp
bmVzIHRoYXQgaGF2ZSBmb2xsb3dlZCBoaW0gc2luY2UgaGlzIEFyaXpvbmEgZGF5cy4gPC9wPjxw
PkZvciB0aGUgbW9zdCBwYXJ0LCBoZSYjODIxNztzIGdpdmVuIHRoZSBJbmRpYW5zIGEgcXVhbGl0
eSBiYWNrLWVuZC1vZi10aGUtcm90YXRpb24gb3B0aW9uLiBCdXQgZm9yIG5vdywgc29tZSBvZiB0
aGUgc2FtZSBwcm9ibGVtcyAmIzgyMTI7IGxpa2UgYSBwcm9wZW5zaXR5IHRvIGFsbG93IGhvbWUg
cnVucyAmIzgyMTI7IGNvbnRpbnVlIHRvIHBsYWd1ZSBoaW0sIGV2ZW4gaWYgaGUmIzgyMTc7cyBz
dHJpa2luZyBvdXQgbW9yZSBoaXR0ZXJzIGFuZCB3YWxraW5nIGZld2VyLjwvcD48cD5QZXJoYXBz
IHRob3NlIGRpdmlkZW5kcyB3aWxsIGJlIHNvb24gcGFpZC4gUGVyaGFwcyB0aGUgbmV4dCBzdGVw
IHdpbGwgYmUgZm9yd2FyZCBpbnN0ZWFkIG9mIGJhY2suPC9wPjxwPkZvciBub3csIHRoZSBzZWFy
Y2ggY29udGludWVzLjwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwv
YT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3
aXNBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaHR0cHM6Ly93d3cu
ZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vd3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.