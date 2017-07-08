All CATEGORIES
☰ Menu

Indians: midseason report

Ryan Lewis: What went right and what didn’t: A look at the 2017 Indians heading into the All-Star break

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 8, 2017 - 07:11 PM | Updated: July 9, 2017 - 09:18 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Lonnie Chisenhall hits a double off Detroit Tigers starting pitcher Justin Verlander during the fourth inning of a game, Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

Tribe11_02 Tony Dejak - AP
Indians third baseman Jose Ramirez continues to climb hitting leaderboards prior to starting All-Star Game - 11:01 PM

CLEVELAND: Prior to the their game last Sunday in Detroit, the visiting Indians were celebrating well before their 11-8 win over the Tigers.

browns11_02
Guaranteed money sticking point for Browns rookie safety Jabrill Peppers, one of eight unsigned 2017 NFL draft picks - 11:00 PM
tribe10_01
Tigers 5, Indians 3: Indians bullpen hit hard after Corey Kluber’s exit - 11:04 PM
allstar11
All-Star Game: Red Sox left-hander Chris Sale and Nationals right-hander Max Scherzer named starting pitchers - 11:00 PM
High school notebook: Revere rising senior Pete Nance commits to play basketball at Northwestern University - 11:00 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next