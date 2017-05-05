Tempers flare as baseball’s division rivalries turn hostile

PHA+VGhlIE9yaW9sZXMgYW5kIFJlZCBTb3ggcGxheSBlYWNoIG90aGVyIGFnYWluIGluIGVhcmx5
IEp1bmUsIGFzIGRvIHRoZSBBc3Ryb3MgYW5kIFJhbmdlcnMuPC9wPjxwPlBlcmhhcHMgYnkgdGhl
biwgY29vbGVyIGhlYWRzIGNhbiBwcmV2YWlsLiBJZiBub3QsIHRoZSB1bXBpcmVzIGluIHRob3Nl
IHNlcmllcyB3aWxsIGhhdmUgdGhlaXIgd29yayBjdXQgb3V0IGZvciB0aGVtLjwvcD48cD5UZW1w
ZXJzIGZsYXJlZCBpbiBCb3N0b24gYW5kIEhvdXN0b24gdGhpcyB3ZWVrLCB3aXRoIGRpdmlzaW9u
YWwgcml2YWxyaWVzIGRlc2NlbmRpbmcgaW50byBvcGVuIGhvc3RpbGl0eS4gTWFubnkgTWFjaGFk
byBvZiB0aGUgT3Jpb2xlcyBsYXNoZWQgb3V0IGF0IHRoZSBlbnRpcmUgQm9zdG9uIG9yZ2FuaXph
dGlvbiBhZnRlciBoZSB3YXMgYWdhaW4gbmVhcmx5IGhpdCBieSBhIHBpdGNoLCBhbmQgdGhlIGJl
bmNoZXMgY2xlYXJlZCBpbiB0aGUgc2VyaWVzIG9wZW5lciBiZXR3ZWVuIEhvdXN0b24gYW5kIFRl
eGFzLjwvcD48cD5XaXRoIHNvIG1hbnkgZ2FtZXMgc3RpbGwgdG8gY29tZSBiZXR3ZWVuIHRoZXNl
IHRlYW1zLCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHRlbGxpbmcgaG93IGxvbmcgdGhlIHRlbnNpb24gbWln
aHQgc2ltbWVyLjwvcD48cD5NYWNoYWRvIHNwaWtlZCBCb3N0b24gc2Vjb25kIGJhc2VtYW4gRHVz
dGluIFBlZHJvaWEgd2l0aCBhIHNsaWRlIGJhY2sgb24gQXByaWwgMjEsIGFuZCBhIGNvdXBsZSBk
YXlzIGxhdGVyLCBSZWQgU294IHJlbGlldmVyIE1hdHQgQmFybmVzIHRocmV3IGEgZmFzdGJhbGwg
YmVoaW5kIE1hY2hhZG8mIzgyMTc7cyBoZWFkLiBJbiB0aGUgb3BlbmVyIG9mIGEgZm91ci1nYW1l
IHNlcmllcyBhdCBGZW53YXkgUGFyayBvbiBNb25kYXksIEJhbHRpbW9yZSYjODIxNztzIER5bGFu
IEJ1bmR5IGhpdCBNb29raWUgQmV0dHMgbmVhciB0aGUgaGlwIHdpdGggYSBwaXRjaC48L3A+PHA+
T24gVHVlc2RheSwgQ2hyaXMgU2FsZSB0aHJldyBhIHBpdGNoIGJlaGluZCBNYWNoYWRvJiM4MjE3
O3MgbGVncy4gTWFjaGFkbyBsYXRlciB3ZW50IG9uIGFuIGV4cGxldGl2ZS1maWxsZWQgdGlyYWRl
LCBzYXlpbmcgaGUmIzgyMTc7ZCBsb3N0IHJlc3BlY3QgZm9yIHRoZSBSZWQgU294LjwvcD48cD5N
ZWFud2hpbGUsIHRoZSBpbi1zdGF0ZSBtYXRjaHVwIGJldHdlZW4gSG91c3RvbiBhbmQgVGV4YXMg
Ym9pbGVkIG92ZXIgTW9uZGF5IHdoZW4gTGFuY2UgTWNDdWxsZXJzIEpyLiBvZiB0aGUgUmFuZ2Vy
cyB0aHJldyBiZWhpbmQgTWlrZSBOYXBvbGkuIFBsYXllcnMgZnJvbSBib3RoIGJlbmNoZXMgY2Ft
ZSBvbiB0aGUgZmllbGQsIGFuZCB0aGVyZSB3YXMgc29tZSBwdXNoaW5nIGFuZCBzaG92aW5nLiBB
bmRyZXcgQ2FzaG5lciBoYWQgaGl0IEhvdXN0b24mIzgyMTc7cyBKb3NlIEFsdHV2ZSBhbmQgWXVs
aSBHdXJyaWVsIGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIGdhbWUuPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgbmV2ZXIgY2xl
YXIgaG93IGxvbmcgdGhlIGJhZCBibG9vZCBtaWdodCBsYXN0IGluIHNpdHVhdGlvbnMgbGlrZSB0
aGVzZS4gU29tZXRpbWVzLCBwbGF5ZXJzIGFyZSBhYmxlIHRvIG1vdmUgb24sIGNvbnRlbnQgdGhh
dCBubyBtb3JlIHJldGFsaWF0aW9uIGlzIHdhcnJhbnRlZCwgYnV0IGFueSBtb3JlIGZsYXJlLXVw
cyBjb3VsZCBlc2NhbGF0ZSB0aGluZ3MgYWdhaW4uPC9wPjxwPkhlcmUgYXJlIGEgZmV3IG90aGVy
IGZldWRzIGZyb20gcmVjZW50IHllYXJzIHRoYXQgcmVtYWluZWQgdGVzdHkgZm9yIGF0IGxlYXN0
IGEgbGl0dGxlIHdoaWxlOjwvcD48cD5CbHVlIEpheXMtUmFuZ2VycyAoMjAxNS0xNik8L3A+PHA+
Sm9zZSBCYXV0aXN0YSBwdW5jdHVhdGVkIGhpcyBkcmFtYXRpYyBob21lIHJ1biBpbiB0aGUgMjAx
NSBBTCBEaXZpc2lvbiBTZXJpZXMgd2l0aCBhIGJhdCBmbGlwIHRoYXQgd2FzIG1vcmUgb2YgYSBv
bmUtaGFuZGVkIGhlYXZlLiBUb3JvbnRvIHdvbiB0aGF0IHNlcmllcyBhZ2FpbnN0IFRleGFzLCBh
bmQgdGhlIGZvbGxvd2luZyBNYXksIE1hdHQgQnVzaCBvZiB0aGUgUmFuZ2VycyBoaXQgQmF1dGlz
dGEgd2l0aCBhIHBpdGNoLjwvcD48cD5Nb21lbnRzIGxhdGVyLCBvbiBhIGdyb3VuZGVyIHRvIHRo
ZSBsZWZ0IHNpZGUsIEJhdXRpc3RhIHNsaWQgaGFyZCBpbnRvIHNlY29uZCBiYXNlIGFzIHRoZSBS
YW5nZXJzIHRyaWVkIHRvIHR1cm4gYSBkb3VibGUgcGxheS4gV2hlbiBoZSBwb3BwZWQgdXAsIFRl
eGFzIGluZmllbGRlciBSb3VnbmVkIE9kb3IgcHVzaGVkIGhpbS4gVGhlbiBPZG9yIGNvbm5lY3Rl
ZCB3aXRoIGEgcmlnaHQtaGFuZGVkIHB1bmNoIHNxdWFyZWx5IHRvIEJhdXRpc3RhJiM4MjE3O3Mg
amF3LCB0b3VjaGluZyBvZmYgcXVpdGUgYSBkb25ueWJyb29rLjwvcD48cD5Sb3lhbHMtQXRobGV0
aWNzICgyMDE1KTwvcD48cD5LYW5zYXMgQ2l0eSB3YXMgaW52b2x2ZWQgaW4gYSBudW1iZXIgb2Yg
YnJvdWhhaGFzIGVhcmx5IGluIGl0cyBjaGFtcGlvbnNoaXAgc2Vhc29uIG9mIDIwMTUuIFJlbGll
dmVyIEtlbHZpbiBIZXJyZXJhIHRocmV3IGJlaGluZCBPYWtsYW5kIGJhdHRlciBCcmV0dCBMYXdy
aWUsIHdobyBoYWQga25vY2tlZCBSb3lhbHMgc2hvcnRzdG9wIEFsY2lkZXMgRXNjb2JhciBvdXQg
b2YgYSBnYW1lIGVhcmxpZXIgaW4gdGhhdCBzZXJpZXMgd2l0aCBhIGhhcmQgc2xpZGUuPC9wPjxw
Pk1ldHMtUGhpbGxpZXMgKDIwMTUpPC9wPjxwPlRoZSBNZXRzIHN3ZXB0IGEgZm91ci1nYW1lIHNl
cmllcyBpbiBQaGlsYWRlbHBoaWEgaW4gbGF0ZSBBdWd1c3QsIGFuZCB0aGUgUGhpbGxpZXMgYmVj
YW1lIHVwc2V0IHdpdGggdGhlIHZpc2l0b3JzIGZvciBxdWljayBwaXRjaGluZy4gVGhlcmUgd2Fz
IGEgbG90IG9mIHllbGxpbmcgYnV0IG5vIHZpb2xlbmNlIGFmdGVyIEhhbnNlbCBSb2JsZXMgdGhy
ZXcgYSBwaXRjaCBiZWZvcmUgUGhpbGFkZWxwaGlhIGJhdHRlciBEYXJpbiBSdWYgd2FzIHJlYWR5
LjwvcD48cD5BYm91dCBhIG1vbnRoIGxhdGVyLCB0aGUgcGxheW9mZi1ib3VuZCBNZXRzIHdlcmUg
YmFjayBpbiBQaGlsYWRlbHBoaWEgd2hlbiBzbHVnZ2VyIFlvZW5pcyBDZXNwZWRlcyB3YXMgaGl0
IGJ5IGEgcGl0Y2guIFJvYmxlcyB3YXMgbGF0ZXIgZWplY3RlZCBhZnRlciB0aHJvd2luZyBhIHBp
dGNoIGFyb3VuZCBDYW1lcm9uIFJ1cHAmIzgyMTc7cyBoZWFkLiA8L3A+PHA+QnJld2Vycy1CcmF2
ZXMgKDIwMTMpPC9wPjxwPkNhcmxvcyBHb21leiB3YXMgaGl0IGluIHRoZSBsZWcgYnkgb25lIG9m
IFBhdWwgTWFob2xtJiM4MjE3O3MgcGl0Y2hlcyBpbiBhIEp1bmUgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IEF0bGFu
dGEuIFdoZW4gdGhlIHRlYW1zIHBsYXllZCBpbiBTZXB0ZW1iZXIsIEdvbWV6IGhvbWVyZWQgb2Zm
IE1haG9sbSwgZHJvcHBlZCBoaXMgYmF0IGVtcGhhdGljYWxseSBhbmQgdG9vayBoaXMgc3dlZXQg
dGltZSBiZWZvcmUgYmVnaW5uaW5nIGEgdHJvdCBhcm91bmQgdGhlIGJhc2VzIHRoYXQgaGUgd2Fz
IG5ldmVyIGFibGUgdG8gZmluaXNoLiBCcmF2ZXMgZmlyc3QgYmFzZW1hbiBGcmVkZGllIEZyZWVt
YW4gamF3ZWQgd2l0aCBoaW0sIGFuZCBieSB0aGUgdGltZSBHb21leiBhcHByb2FjaGVkIGhvbWUs
IGNhdGNoZXIgQnJpYW4gTWNDYW5uIHdhcyBzdGFuZGluZyBpbiB0aGUgd2F5LCBibG9ja2luZyBo
aXMgcGF0aCB0byB0aGUgcGxhdGUuIFRoYXQgY2xlYXJlZCB0aGUgYmVuY2hlcy48L3A+PHA+RGlh
bW9uZGJhY2tzLURvZGdlcnMgKDIwMTMpPC9wPjxwPlRoZSBiZW5jaGVzIGVtcHRpZWQgb24gbXVs
dGlwbGUgb2NjYXNpb25zIGR1cmluZyBhIEp1bmUgbWF0Y2h1cCBiZXR3ZWVuIHRoZXNlIE5MIFdl
c3Qgcml2YWxzIHRoYXQgcmVzdWx0ZWQgaW4gZWlnaHQgc3VzcGVuc2lvbnMuIFRoZSByZWFsIGZy
YWNhcyBiZWdhbiBhZnRlciBEb2RnZXJzIHBpdGNoZXIgWmFjayBHcmVpbmtlIGNhbWUgdG8gdGhl
IHBsYXRlIGFuZCB3YXMgaGl0IGJ5IElhbiBLZW5uZWR5JiM4MjE3O3MgcGl0Y2guIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.