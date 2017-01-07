The trickle-down effect of signing Edwin Encarnacion on the Indians’ roster

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgc2lnbmluZyBvZiBFZHdpbiBFbmNhcm5h
Y2lvbiBmaWxsZWQgdGhlIGNsdWImIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0IG5lZWQgb24gdGhlIHJvc3Rlciwg
Z2F2ZSB0aGUgbGluZXVwIGEgc2lnbmlmaWNhbnQgdXBncmFkZSBhbmQgc2VudCBhIHNob2NrIHdh
dmUgdGhyb3VnaCBhIGZhbiBiYXNlIHRoYXQgaGFkIGJlZW4gd2FpdGluZyBmb3IgdGhhdCBraW5k
IG9mIGEgZnJlZS1hZ2VudCBoYXVsIGZvciBxdWl0ZSBzb21lIHRpbWUuIDwvcD48cD5UaGUgdGhy
ZWUteWVhciwgJDYwIG1pbGxpb24gZGVhbCB0aGF0IGluY2x1ZGVzIGEgY2x1YiBvcHRpb24gZm9y
IGEgZm91cnRoIHllYXIgd2lsbCBzZW5kIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBwYXlyb2xsIHNvYXJp
bmcgZmFyIGhpZ2hlciB0aGFuIHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBleHBlY3RlZCBldmVuIDEyIG1vbnRo
cyBhZ28uIEVuY2FybmFjaW9uJiM4MjE3O3MgZGVhbCwgdGhlICQ5IG1pbGxpb24gYSB5ZWFyIHRo
YXQgQW5kcmV3IE1pbGxlciB3aWxsIG1ha2UgYXMgdGhlIG90aGVyIG1ham9yIGFjcXVpc2l0aW9u
IHNpbmNlIEp1bHksIGFuZCBDYXJsb3MgU2FudGFuYSYjODIxNztzICQxMiBtaWxsaW9uIGNsdWIg
b3B0aW9uIGZvciB0aGUgMjAxNyBzZWFzb24gYWxsIGFkZGVkIHNpZ25pZmljYW50IGNodW5rcyB0
byB0aGUgcGF5cm9sbC4gPC9wPjxwPldpdGggZmluYW5jaWFsIHN1cHBvcnQgZnJvbSBvd25lcnNo
aXAsIHRoZSBJbmRpYW5zIHdlcmUgYWJsZSB0byBwdXQgYWxsIG9mIHRoZWlyIGNoaXBzIGludG8g
b25lIHBvdCBhbmQgYWRkIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBoaXR0ZXJzIGluIHRoZSBnYW1lLCBvbmUg
dGhhdCBhbHNvIHN0YW5kcyBhcyBhIG5lYXItcGVyZmVjdCBmaXQgaW4gdGhlIGxpbmV1cC4gVGhh
dCBsZXZlbCBvZiBhIHNpZ25pbmcsIHRob3VnaCwgZG9lcyBoYXZlIHNlY29uZGFyeSBjb25zZXF1
ZW5jZXMgZm9yIGEgdGVhbSBpbiB0aGUgbWFya2V0IGxpa2UgdGhhdCBvZiBDbGV2ZWxhbmQuIDwv
cD48cD5JdCBtZWFucyB0aGUgSW5kaWFucyBtaWdodCBub3QgaGF2ZSBhcyBtYW55IG9wdGlvbnMg
aW4gdGVybXMgb2YgZGVwdGggb3Igc2VjdXJpdHkgaW4gdGhlIG91dGZpZWxkIHRoZXkgbWlnaHQg
aGF2ZSBvdGhlcndpc2UgaGFkLiBIZWFkaW5nIGludG8gMjAxNywgdGhlIEluZGlhbnMgZG8gaGF2
ZSBNaWNoYWVsIEJyYW50bGV5LCBUeWxlciBOYXF1aW4sIExvbm5pZSBDaGlzZW5oYWxsLCBCcmFu
ZG9uIEd1eWVyIGFuZCBBYnJhaGFtIEFsbW9udGUgaW4gdGhlIG91dGZpZWxkLCBhbG9uZyB3aXRo
IEpvc2UgUmFtaXJleiwgdGhvdWdoIGhlJiM4MjE3O3MgY3VycmVudGx5IGJldHRlciBzdWl0ZWQg
YXQgdGhpcmQgYmFzZS4gVGhlIEluZGlhbnMgdGhpbmsgdGhhdCBncm91cCwgYWxvbmcgd2l0aCBz
b21lIHBvdGVudGlhbCBub25yb3N0ZXIgaW52aXRlZXMsIGNhbiBoYW5kbGUgdGhlIGxvYWQuIDwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UgYmVsaWV2ZSBzby4gV2UgaGF2ZSBhIGdvb2QgZ3JvdXAgb2YgZ3V5cywm
IzgyMjE7IHNhaWQgSW5kaWFucyBwcmVzaWRlbnQgb2YgYmFzZWJhbGwgb3BlcmF0aW9ucyBDaHJp
cyBBbnRvbmV0dGkgd2hlbiBhc2tlZCBpZiB0aGV5IGNhbiBoYW5kbGUgdGhlIG91dGZpZWxkIGlu
dGVybmFsbHkuICYjODIyMDtXZSB0aGluayB3ZSBjYW4gcHV0IHRoZSBwaWVjZXMgdG9nZXRoZXIg
aW4gdGhlIG91dGZpZWxkLiBJdCBtYXkgdGFrZSBzb21lIHRpbWUgYXMgd2UgcHJvZ3Jlc3MgdGhy
b3VnaCBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcgdG8gc2VlIGhvdyB0aGF0IGFsbCBhbGlnbnMuIElmIHdlIGZl
ZWwgbGlrZSB3ZSBuZWVkIGFuIGV4dGVybmFsIGFjcXVpc2l0aW9uLCB3ZSYjODIxNztsbCBjZXJ0
YWlubHkgZXhwbG9yZSB0aG9zZS4gTW9zdCBsaWtlbHkgaXQgd2lsbCBiZSBhIHRyYWRlIGF0IHRo
aXMgcG9pbnQgdGhhbiBhbnkgbWVhbmluZ2Z1bCBmcmVlIGFnZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
IEluZGlhbnMgY291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGJpZ2dlciBwbGF5ZXJzIGluIHRoZSBmcmVlLWFnZW50
IG91dGZpZWxkIG1hcmtldCB0byBhZGQgc29tZSBkZXB0aCwgcG9zc2libHkgdG8gYnJpbmcgYmFj
ayBSYWphaSBEYXZpcywgd2hvIGhhcyBzaW5jZSBhZ3JlZWQgdG8gYSBvbmUteWVhciwgJDYgbWls
bGlvbiBkZWFsIHdpdGggdGhlIE9ha2xhbmQgQXRobGV0aWNzLiBFbmNhcm5hY2lvbiYjODIxNztz
IHNpZ25pbmcgbGlrZWx5IG5lZ2F0ZWQgbWFueSBvdXRzaWRlLCBtb3JlIGV4cGVuc2l2ZSBvcHRp
b25zLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1llYWgsIEkgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIG5vdCBiZWlu
ZyBhYmxlIHRvIGJyaW5nIFJhaiBiYWNrLCYjODIyMTsgSW5kaWFucyBHZW5lcmFsIE1hbmFnZXIg
TWlrZSBDaGVybm9mZiBzYWlkLiAmIzgyMjA7T2J2aW91c2x5IHdpdGggYSBjb21taXRtZW50IGxp
a2UgdGhpcywgd2UgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYnJpbmcgZWl0aGVyIFtNaWtlIE5hcG9saV0gb3Ig
UmFqIGJhY2sgYXQgdGhlIGRvbGxhcnMgdGhleSB3b3VsZCBoYXZlIGNvc3QuIFJhaiBnYXZlIHVz
IGEgaHVnZSBhbW91bnQgbGFzdCB5ZWFyLCB0b28uIFlvdSBjb3VsZCBzZWUgaGltIHBvdGVudGlh
bGx5IGJlaW5nIGEgZml0IGFnYWluIHdpdGggdGhlIHJvbGUgaGUgaGFkIGxhc3QgeWVhci4gSSB0
aGluayB3ZSBoYXZlIGEgbG90IG9mIGludGVybmFsIHBpZWNlcyB0aGF0IGNhbiBmaWxsIHNvbWUg
b2YgdGhvc2Ugc3BvdHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIGxvdCBvZiBob3cgd2VsbCB0aGUgSW5kaWFu
cyBjYW4gaGFuZGxlIHRoZSBvdXRmaWVsZCByZXN0cyB3aXRoIEJyYW50bGV5JiM4MjE3O3MgaGVh
bHRoIGluIGhpcyByZWhhYiBmcm9tIHN1cmdlcnkgdG8gY29ycmVjdCBiaWNlcHMgdGVuZGluaXRp
cyB0aGF0IGNhbWUgYWJvdXQgZnJvbSBhbiBpbml0aWFsIHN1cmdlcnkgdG8gcmVwYWlyIGEgdG9y
biBsYWJydW0gaW4gaGlzIHNob3VsZGVyLiBCcmFudGxleSByZWNlbnRseSBiZWdhbiB0byB0YWtl
IGRyeSBzd2luZ3MgYW5kIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGJlIHJlYWR5IGZvciBzcHJpbmcgdHJhaW5p
bmcuIEJ1dCBhZnRlciBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBmcnVzdHJhdGluZyBzZWFzb24gbGFjZWQg
d2l0aCBzZXRiYWNrcywgdGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSB0byBob2xkIHRoZWlyIGJyZWF0aCB1bnRp
bCBpdCYjODIxNztzIHByb3ZlbiB0aGF0IEJyYW50bGV5JiM4MjE3O3Mgc2hvdWxkZXIgY2FuIHN1
cnZpdmUgZXh0ZW5kZWQgcGVyaW9kcyBvZiBwbGF5IGF0IGdhbWUgc3BlZWQuIDwvcD48cD5Gb3Ig
dGhlIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSBvZmZzZWFzb24sIHRoZSBiaWdnZXN0IHF1ZXN0aW9uIG1h
cmsgaGVhZGluZyBpbnRvIHNwcmluZyB0cmFpbmluZyBpcyBCcmFudGxleSYjODIxNztzIGhlYWx0
aC4gVGhpcyB0aW1lLCBhIHdhaXQtYW5kLXNlZSBhcHByb2FjaCBpcyByZWFsbHkgdGhlIGxvbmUg
b3B0aW9uLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHdvcmtpbmcgdGhyb3VnaCBoaXMgdG9s
ZXJhbmNlIGFuZCB3ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHRocm91Z2ggaXQgYmVmb3JlLCByaWdodD8mIzgy
MjE7IEFudG9uZXR0aSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBwcm9ncmVzc2VkIHRocm91Z2gg
c29tZSB0aGluZ3MgcmVhbGx5IHF1aWNrbHkgYW5kIG90aGVyIHRoaW5ncyByZWFsbHkgc2xvd2x5
LiBSZWFsbHkgZGlmZmljdWx0IHRvIGhhdmUgc3BlY2lmaWMgZGF0ZXMgYW5kIHRpbWVzLiAmIzgy
MzA7IElmIHlvdSB0aGluayBiYWNrIHRvIHRoZSBwb2ludHMgb2YgdGltZSB0aGF0IE1pY2hhZWwg
ZmVsdCBzeW1wdG9tcyBhZ2FpbiwgdGhhdCB3YXMgbW9yZSB0b3dhcmRzIHRoZSBlbmQgc3RhZ2Vz
IG9mIGhpcyByZXR1cm4gdG8gaGl0IHByb2dyZXNzaW9uLCB3aGVyZSBoZSB3YXMgZmVlbGluZyBn
cmVhdCBhbGwgYWxvbmcgdGhlIHdheSwgYW5kIGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCB1bnRpbCBoZSBnb3Qg
dG8gZ2FtZSBhY3Rpdml0eSB0aGF0IGl0IHN0YXJ0ZWQgdG8gYm90aGVyIGhpbS4gSSBkb24mIzgy
MTc7dCB0aGluayB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBoYXZlIGEgZ3JlYXQgZmVlbCBmb3IgaXQg
dW50aWwgYWZ0ZXIgaGUgcGFzc2VzIHRoYXQgbGFzdCBodXJkbGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUg
SW5kaWFucyBjb3VsZCBnaXZlIFlhbmR5IERpYXogYW4gZXh0ZW5kZWQgbG9vayB0aGlzIHNwcmlu
Zy4gRGlheiwgdGhlIE5vLiAxMCBwcm9zcGVjdCBpbiB0aGUgc3lzdGVtIGFjY29yZGluZyB0byBN
TEIuY29tLCBjYW1lIHVwIGFzIGEgdGhpcmQgYmFzZW1hbiBidXQgcGxheWVkIHNvbWUgb3V0Zmll
bGQgbGFzdCBzZWFzb24gYW5kIGhhcyBkb25lIHNvIGluIHdpbnRlciBiYWxsIGFzIHdlbGwuIEhl
IHdhcyBuZWFybHkgY2FsbGVkIHVwIGluIEF1Z3VzdCwgd2hlbiB0aGUgSW5kaWFucyBuZWVkZWQg
dG8gZmluZCBhbiBvdXRmaWVsZGVyIGZvciB0aGUgcGxheW9mZiByb3N0ZXIgd2l0aCBBbG1vbnRl
IGJlaW5nIGluZWxpZ2libGUgZHVlIHRvIGhpcyBzdXNwZW5zaW9uLiBJbnN0ZWFkLCB0aGUgY2x1
YiBjaG9zZSB0byBhY3F1aXJlIENvY28gQ3Jpc3AsIHdobyBhbHNvIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGJh
Y2suIDwvcD48cD4mIzgyMjA7WWFuZHkgd2FzIG9uZSBvZiB0aGUgY29uc2lkZXJhdGlvbnMgd2hl
biB3ZSB3ZXJlIGxvb2tpbmcgYXQgd2F5cyB0byBwb3RlbnRpYWxseSBhZGQgdG8gb3VyIHRlYW0s
JiM4MjIxOyBBbnRvbmV0dGkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1doZW4geW91IGRvIHRoYXQsIHlvdSBsb29r
IGF0IGludGVybmFsIGFuZCBleHRlcm5hbCBhbHRlcm5hdGl2ZXMuIFlhbmR5LCBiYXNlZCB1cG9u
IHRoZSB5ZWFyIHRoYXQgaGUgaGFkIGFuZCB0aGUgd2F5IGhlIHdlbnQgYWJvdXQgdGhpbmdzLCBo
ZSB3YXMgYSBzdHJvbmcgY29uc2lkZXJhdGlvbiBmb3IgdXMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEluZGlhbnMgYWxzbyBoYXZlIE5vLiAxIHByb3NwZWN0IEJyYWRsZXkg
WmltbWVyIHNldCB0byByb2FtIHRoZSBvdXRmaWVsZCBpbiBUcmlwbGUtQSBDb2x1bWJ1cy4gWmlt
bWVyIGZpZ3VyZXMgdG8gYmUgYSBtYWluc3RheSBpbiBDbGV2ZWxhbmQgb25jZSBoZSBtYWtlcyBo
aXMgYmlnLWxlYWd1ZSBkZWJ1dCwgdGhvdWdoIHRoZSBJbmRpYW5zIHdvbiYjODIxNzt0IHJ1c2gg
aGltIHRvIHRoZSBtYWpvcnMgYmFycmluZyBzb21lIHNldmVyZSBjaXJjdW1zdGFuY2VzLiBOYXF1
aW4gaXMgb25lIGV4YW1wbGUgb2YgYSBwcm9zcGVjdCB0YWtpbmcgYWR2YW50YWdlIG9mIGEgc2l0
dWF0aW9uLiBXaXRoIEZyYW5jaXNjbyBMaW5kb3IsIHRob3VnaCwgdGhlIGNsdWIgd2FpdGVkIHBh
c3QgdGhlaXIgbmVlZCBvbiB0aGUgcm9zdGVyIHRvIGVuc3VyZSBoZSB3YXMgY2FwYWJsZSBvZiBt
YWtpbmcgdGhlIGp1bXAuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyByZWFsbHkgaGFyZCB0byBw
dXQgYW55IHNvcnQgb2YgdGltZXRhYmxlIG9uIHBsYXllcnMsJiM4MjIxOyBBbnRvbmV0dGkgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIG5lZWRzIHRvIGJlIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5LCBhbmQgdGhlcmUgbmVl
ZHMgdG8gYmUgYSBwbGF5ZXIgcHJlcGFyZWQgdG8gc3VjY2VlZCB3aXRoIHRoZSBvcHBvcnR1bml0
eSB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgZ2l2ZW4uIEkgdGhpbmsgd2Ugc2F3IGEgZ3JlYXQgZXhhbXBsZSBv
ZiB0aGF0IGxhc3QgeWVhci4gTm8gb25lIHdhcyB3cml0aW5nIFR5bGVyIE5hcXVpbiYjODIxNztz
IG5hbWUgdG8gYmUgYSByZWd1bGFyIG91dGZpZWxkZXIgZm9yIHVzLCBidXQgdGhlcmUgd2FzIGFu
IG9wcG9ydHVuaXR5IGFuZCBoZSB0b29rIGFkdmFudGFnZSBvZiBpdC4gVGhlcmUgbWF5IGJlIGFu
IG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciBCcmFkbGV5IGF0IHNvbWUgcG9pbnQsIHRoZSBxdWVzdGlvbiBpcyBo
ZSB0aGUgYmVzdCBvcHRpb24gZm9yIHVzIGFuZCBkb2VzIGhlIHRha2UgYWR2YW50YWdlIG9mIGl0
PyYjODIyMTs8L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnM8L2E+LiBG
b2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9S
eWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJK
PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vi
b29rLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9v
ay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.