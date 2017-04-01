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Indians Season opener

Thousands of Indians fans become new season ticket holders as renewed championship hopes build

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 1, 2017 - 09:13 PM
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Fans in the upper deck wave towels as the Cleveland Indians and the Tampa Bay Rays are introduced for the AL wild-card game, Oct. 2, 2013 at Progressive Field in Cleveland. (AP Photo/Mark Duncan)


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