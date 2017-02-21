All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Three-way race for utility spot on Indians bench; outfield race likely to go to veterans

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 21, 2017 - 08:56 PM | Updated: February 22, 2017 - 01:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chicago White Sox's Leury Garcia steals second as Cleveland Indians shortstop Erik Gonzalez is unable to field a throw from catcher Roberto Perez during the ninth inning of a game Sept. 15, 2016, in Chicago. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)


MORE IN SPORTS

browns26web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Danny Shelton excited about possibility of Browns bolstering D-line with No. 1 pick, Gregg Williams’ passion, result of wrist surgery - 10:18 PM

CLEVELAND: The thought of lining up next to Myles Garrett or Jonathan Allen puts a smile on Danny Shelton’s face.

golf26cut
Golf roundup: Rickie Fowler builds 4-shot lead in Honda Classic - 10:18 PM
Amateur Success Stories: Three former area standouts help Ashland reach No. 1 ranking in Division II women’s basketball - 10:18 PM
NFL notebook: New York Jets release center Nick Mangold - 10:18 PM
dyer26cut_02
Bob Dyer: NASCAR drivers honoring Akron engineer
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next