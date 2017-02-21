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Three-way race for utility spot on Indians bench; outfield race likely to go to veterans

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 21, 2017 - 08:56 PM
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Chicago White Sox's Leury Garcia steals second as Cleveland Indians shortstop Erik Gonzalez is unable to field a throw from catcher Roberto Perez during the ninth inning of a game Sept. 15, 2016, in Chicago. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)


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