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Ticket prices are going, going gone for this World Series

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 24, 2016 - 06:08 PM

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