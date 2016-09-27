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TIGERS 12, INDIANS 0

Tigers 12, Indians 0: With post-celebration lineup, Indians no match for Justin Verlander, Tigers

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: September 27, 2016 - 10:25 PM
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Cleveland Indians catcher Adam Moore tags out Detroit Tigers' Miguel Cabrera at home plate during the first inning Tuesday in Detroit. (AP Photo/Paul Sancya)

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