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Tigers 4, Indians 1

Tigers 4, Indians 1: Solid start by Carlos Carrasco squandered on Easter Sunday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 16, 2017 - 05:58 PM | Updated: April 17, 2017 - 07:46 AM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez forces out Detroit Tigers' Ian Kinsler (3) at second base during the third inning in a game, Sunday in Cleveland. The Tigers won 4-1. (AP Photo/Ron Schwane)


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