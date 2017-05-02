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Tigers 5, Indians 2

Tigers 5, Indians 2: Indians ace Corey Kluber leaves with back discomfort in loss

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 2, 2017 - 10:35 PM | Updated: May 3, 2017 - 12:46 PM
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Detroit Tigers' Miguel Cabrera, right, is congratulated by Nicholas Castellanos (9) after they both scored on Cabrera's two-run home run during the third inning against the Cleveland Indians, Tuesday in Detroit. (AP Photo/Carlos Osorio)

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