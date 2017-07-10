All CATEGORIES
☰ Menu

Tigers 5, Indians 3: Indians bullpen hit hard after Corey Kluber’s exit

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 10, 2017 - 12:14 AM | Updated: July 10, 2017 - 09:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Bradley Zimmer scores on a double by Edwin Encarnacion in the fourth inning of a baseball game against the Detroit Tigers, Sunday, July 9, 2017, in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe10_04 David Dermer - AP
Tigers 5, Indians 3: Indians bullpen hit hard after Corey Kluber’s exit

CLEVELAND: Corey Kluber delivered yet another strong outing, but the Detroit Tigers were able to outlast him and then pounced on the Indians bullpen in a 5-3 victory Sunday night at Progressive Field.

High school notebook: Revere rising senior Pete Nance commits to play basketball at Northwestern University - 1:22 PM
Guaranteed money sticking point for Browns rookie safety Jabrill Peppers, one of eight unsigned 2017 draft picks - 12:51 PM
ducks10_05
Patient RubberDucks land lucky 7-6 win over Altoona Curve
Indians notebook: Jason Kipnis goes on 10-day DL with a strained right hamstring, Giovanny Urshela recalled
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next